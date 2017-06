La fractura de los bloques en la Cámara de Diputados no posibilitó una vez más reunir ayer el cuórum, lo que fue el corolario de la finalización del periodo legislativo bajo el mando del diputado Hugo Velázquez. Una mayoría de cartistas y sus aliados bloqueó de nuevo la posibilidad de realizar la sesión ordinaria y con esto quedan varados proyectos, como el de desbloqueo de listas sábana, la modificación de la ley de financiamiento político y la despenalización de la marihuana. Con ausencia de 53 diputados, la sesión fue forzada a levantarse y de nada sirvió que 27 diputados queden simbólicamente en sus bancas. De manera informal, en el trascurso de la tarde de ayer, el diputado colorado Pedro Alliana avisaba que su bloque, conformado por el nuevo grupo mayoritario con sus aliados llanistas y del Frente Guasu, no asistiría. La rabona de la mayoría cartista, llanista y luguista se vino dando en las dos últimas semanas luego de que hayan atropellado en mayoría precipitando cambios en la mesa directiva y en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tras levantar la sesión, Velázquez cuestionó duramente al oficialismo y a sus aliados, ratificando que las actas por las cuales se cambió a las autoridades de la Cámara y se cambiaron al representante ante el Consejo y el Jurado son nulas y, por lo tanto, bajo su presidencia no las aprobará. "Ellos (oficialismo) están paralizando la Cámara hace 22 días, no hace falta otro argumento, pero en realidad a ellos no les importa mucho el reglamento o la Constitución", señaló Velázquez. Apuntó a que incluso la posición de no aparecer a la convocatoria de los oficialistas se debe a que el desgaste les está provocando fugas. "No hay ninguna mayoría aquí para ratificar su acta, a esta altura ya ni siquiera me animo a confirmar que son mayoría, quizá ya no la tienen", sostuvo. La oposición habló en el mismo tono y el diputado Eusebio Alvarenga criticó al presidente Horacio Cartes y a los políticos que responden a su sector. "Esto no tiene precedentes. Esto genera perjuicios de dimensiones inconmensurables. Esto se venía ideando hace rato y ese proceso tuvo el momento de ejecución el 31 de marzo pasado. Bajo el gobierno de Cartes fueron consumadas sendas violaciones a la Carta Magna", aseveró. Por su parte, la diputada Olga Ferreira fustigó a sus colegas por ausentarse a la sesión. "La mayoría no puede atropellar las instituciones ni la Constitución. Pero esa mayoría aplastante podría estar acá haciendo cuórum, tienen miedo de estar acá, porque esa misma noche ya pelearon y ya no cuentan con la mayoría que dicen tener", indicó. Mesa directiva y líderes instan a asistir a informe de Cartes El presidente saliente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, y el vicepresidente Amado Florentín mencionaron la necesidad de asistir a la sesión preparatoria, donde el presidente Horacio Cartes dará su informe anual ante el Congreso. "Mi posición política es venir a escuchar al presidente de la República en el informe", dijo y lo secundó Amado Florentín, tras reunirse con Velázquez y otros diputados. Adelantó su posición también el líder de la bancada C liberal, Juan Bartolomé Ramírez. "Los preceptos constitucionales no se discuten, tenemos la obligación de asistir y en todo caso aprobarlo o desaprobarlo", refirió. Alliana dice que asumirá y Velázquez lo contradice "Quedamos en contacto telefónico con Hugo Velázquez de que el traspaso de mando lo haríamos el viernes", señaló el diputado Pedro Alliana al tiempo de ratificar la legalidad del cambio de mesa directiva en la que lo eligieron como presidente. "El cambio en la mesa directiva no varía", advirtió. Mencionó que lo único que Velázquez busca es victimizarse. Agregó que las actas que aún no se aprobaron, incluso en las que se votó por el cambio de la mesa, recién el martes serán aprobadas. Por su parte, Velázquez dijo que ellos reivindican la presidencia. Anticipó un escenario en el que el sábado tanto él como Alliana serán presidentes. "Se podría dar esa situación", añadió. Fuente: Ultima Hora