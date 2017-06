La Essap anunció que el servicio de agua potable en Villarrica y Coronel Oviedo se verá afectado por trabajos en la nueva planta de tratamiento. Afirman que habrá baja presión por tres días pero los usuarios no quedarán sin el líquido por tiempos largos. La provisión de agua potable se verá afectada en las zonas de Mbocayaty, Yataity y Coronel Oviedo desde hoy hasta el sábado. Esto debido a que se realizarán trabajos de interconexión de las obras de captación de la Planta de Tratamiento existente con la que está en construcción, explicó la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. El arquitecto Ludovico Sarubbi, titular de la Essap, aseguró que esto no significa que los usuarios quedarán sin agua por tres días. “Podría disminuir el caudal de producción por ciertos momentos pero también puede ser que no haya ningún inconveniente”, afirmó en contacto con ABC Cardinal. No obstante, señaló que tendrán disponible varios camiones cisterna para distribuir el líquido vital en caso de que sea necesario. Si bien las obras deberían durar solo tres días, Sarubbi destacó que todo depende del tiempo, puesto que si se presentan lluvias los trabajos se complicarán y podrán alargarse hasta por cinco días. Asimismo, recordó que tiene habilitado el contacto (0976) 131 111, para que los usuarios le manden directamente sus quejas y direcciones exactas. Fuente: ABC Color