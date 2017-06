La capital espiritual del Paraguay tiene un nuevo obispo. Monseñor Ricardo Valenzuela fue nombrado por el Vaticano en reemplazo de monseñor Claudio Giménez, quien desde hace 22 años está al frente de la Diócesis de Caacupé. El anuncio se dio a conocer ayer, luego de que el papa Fran- cisco aceptara la renuncia de Giménez, quien en el 2015 pu- so su cargo a disposición al cumplir la edad límite (75 años) para dirigir una jurisdicción eclesiástica. El nuncio apostólico, Eliseo Arioti, adelantó que la toma de posesión de Valenzuela tendrá lugar el próximo 30 de julio en la Basílica Menor de la Virgen de los Milagros, a las 10.00. Mientras, Giménez permanecerá como administrador apostólico de dicha sede episcopal para luego recibir el título de obispo emérito; al igual que monseñor Mario Melanio Medina, quien fue relevado –en marzo pasado– en la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones. "El Papa me pidió que tuviera un poco de paciencia en aquella oportunidad, hace dos años, porque no había sucesor en su momento y ahora, por lo visto, lo encontró", expresó Giménez a Monumental AM. agradecido. Valenzuela, actual obispo de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, recibió con mucha emoción el nombramiento del Papa y dijo estar "agradecido con el Santo Padre por la confianza" y es consciente de la "inmensa responsabilidad" que le toca al tomar la posta de la Villa Serrana. "Primero, por ser la capital espiritual del país y por ser el púlpito nacional para la iglesia. También porque el Santuario acaba de erigirse en Basílica y la visita de dos Papas significa una mística ese templo mayor. Todo eso pesa sobre mí, como un gran peso de responsabilidad", expresó. El nuncio está abocado –dijo– en analizar el perfil de otros sacerdotes para cubrir las vacancias que existen en otras jurisdicciones eclesiales. "Estamos estudiando el currículum y la personalidad de muchos buenos sacerdotes del Paraguay", indicó al referir que para la elección de un obispo prepara una terna que pone a consideración del Papa. "Los obispos dan un listado que se examina, se pide infor- mación de sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y laicos. El Santo Padre pide que ahora escuchemos más a los laicos para tener pastores que sean verdaderamente pastores amados por el pueblo", indicó. Prioridad. Las diócesis de Carapeguá, Benjamín Aceval, Villarrica y Ciudad del Este, a la que se puede sumar Asunción, están vacantes a la espera de un obispo. A su vez, el Vicariato Apostólico del Pilcomayo (VAP) figura en lista, en razón a que su encargado diocesano, monseñor Lucio Alfert, ya superó también la edad límite. Arioti adelantó que Carapeguá y Benjamín Aceval serán prioridad en un próximo nombramiento del Papa. Fuente: Ultima Hora