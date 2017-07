Integrantes de la Corriente Sindical Clasista (CSC), se agruparon frente a la vivienda de Benigno López, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), por el préstamo realizado a Tigo Paraguay. Los manifestantes exigieron un mejor manejo de los fondos de la previsional y tachan como una incoherencia por parte del IPS el millonario préstamo, ya que los servicios del nosocomio son precarios y las infraestructuras de las clínicas periféricas, así como la del hospital central, dejan mucho que desear. El vocero de la CSC, Eduardo Ojeda, indicó que el préstamo otorgado a la empresa telefónica no fue informado como corresponde a los afectados de forma directa: los jubilados y aportantes. "El préstamo directo a la empresa Tigo no fue dado en las condiciones correspondientes. Los jubilados y aportantes no fueron informados (...) Esa política de funcionamiento de colocación de los fondos previsionales es equivocada. Dudamos de la administración de Benigno López”, refirió Ojeda, según informa Última Hora. Además, indicó que se están asesorando con para poder accionar de manera judicial. Alentó a los asegurados y jubilados a manifestarse ante esta situación. “El IPS está en sus peores condiciones y convocamos a los asegurados y jubilados a movilizarse por el despojo de los fondos jubilatorios". Convocó a una asamblea general el próximo viernes 7 de julio, en las instalaciones de la Clínica 12 de Junio. Espera que se forme un amplio frente para dar fuerza a la causa. FUENTE PARAGUAY.COM