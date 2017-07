El presidente de la República, Horacio Cartes, compartió el informe de su gestión durante los cuatro años que lleva en el poder. Se jactó de la transparencia institucional en su periodo de mandato y no dejó de destacar que, gracias a él, inversionistas internacionales decidieron apostar por la tierra guaraní . Un informe de gestión marcado por muchos números estadísticos y comparaciones con mandatos ajenos al suyo fue el que Cartes presentó al Congreso de la Nación, mientras su legendario enemigo, pero actual aliado, Fernando Lugo, anotaba lo que el colorado iba diciendo, mientras lo miraba de reojo. Cartes hizo esperar a sus congresistas que ya estaban prestos poco antes de las 09.00 para escucharlo. Llegó después de las 09.30, y tras haber cumplido con su agenda, partió del Palacio de López al Congreso para dar a conocer su trabajo al frente del país, que no se basó en otra cosa que en el resumen del informe que le presentó cada uno de sus ministros. En la sesión de honor presidida por el expresidente de la República, Fernando Lugo, Cartes empezó a hablar, sin antes confesar que este es el último informe de gestión que dará ante la Bicameral, ya que tiene cumplido el 80% de su labor como presidente. Para dejar en claro, y como indirecta hacia sus opositores, el líder del movimiento "Honor Colorado", aclaró que "el Paraguay es una República que vive en la auténtica democracia y que tiene consigo la conciencia plena del Estado de derecho". SUS VISITAS. Luego de tratar de eliminar un rostro dictatorial, que la misma ciudadanía le otorgó, se dedicó a jactarse de las visitas que tuvo el país durante los cuatro años de su gestión; entre ellas mencionó princesa Mako, el papa francisco, presidentes de varias naciones, además del representantes de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Detalló que el Paraguay, de su mano, logró ser miembro del Consejo de la OIT, del Consejo de la ONU, de la junta ejecutiva de la organización de turismo, del consejo de administración de programas de las Naciones Unidas para asentamientos humanos, entre otros. Al momento de hablar de la tierra, y tras ellos destacar la !tecnología" que acogemos cono Nación, sostuvo que el suelo guaraní está compuesto por una alta fertilidad, "llena de oportunidades" para los compatriotas. Fue ahí cuando recordó a los pequeños productores y destacó su trabajo en los caminos para que éste sector pueda acceder a una "amplia cartera de negocios". Aseguró que como país crecimos en materia económica de manera sostenible y segura. "Tenemos la mejor tasa de retorno a la inversión directa extranjera en toda la región. Somos el primer exportador mundial de energía eléctrica limpia y renovable, el cuarto exportador mundial de soja, el sexto exportador mundial de carne bovina y tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo", remarcó en su informe. EL INFORME DE CARTES A su criterio, como país logramos independizarnos de la tendencia en la región, pese a las limitaciones. Y en medio de la crisis, Paraguay pudo mantenerse en pie, a su criterio. "Nos estamos volviendo confiables según verificadoras de riesgo del mundo y los mismos empresarios a nivel mundial", remarcó. Cartes se jactó de la transparencia de su Gobierno durante estos años que lleva en el Poder, además de la cantidad de inversionistas internacionales que, ahora, confían en el Paraguay gracias al trabajo de su equipo. OBRAS. Con relación a las obras públicas hechas a nivel país, destacó los proyectos del Superviaducto, del Mega viaducto, los caminos de asfalto en localidades de difícil acceso, puentes, empedrados, viaductos, entre otros. Mucho de lo resaltado por el mandatario fue criticado y asociado, incluso a nivel internacional, con malversaciones de los recursos debido a negociados en las licitaciones. Uno de los más señalados por falta de transparencia fu su ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona. CONTRA LA PIRATERÍA. Agregó que en su gestión se logró algo que antes no había sucedido: concretaron 900 intervenciones que llevaron a incautaciones de 3 millones de dólares en medio de la lucha contra la piratería, gracias a la normativa de propiedad intelectual, dijo. VIVIENDAS. En materia de entrega de viviendas, aclaró, satisfecho, que más de 80.000 compatriotas beneficiados con el proyecto de viviendas, y que se permitió entregar más de 20.000 casa en cuatro años. EDUCACIÓN. En cuando al trabajo de educación sostuvo que tienen muchos planes para mejorar el sistema, sin embargo resaltó las Becas Carlos Antonio López y la capacitación a docentes. Lo dijo en medio de una crisis que genera movilizaciones estudiantiles por la precariedad en la infraestructura del colegio. Cartes olvidó mencionar la cantidad de escuelas en peligro de derrumbe y no tuvo en cuenta a los alumnos que dan clases bajo árboles. SALUD. En materia de salud no dejó pasar la cantidad de nuevos hospitales construidos a nivel país, que incluso benefició, dijo, a las localidades escondidas, quienes gracias a su gestión que apostó por invertir, mejoró en materia de acceso a la salud pública. SEGURIDAD. En este punto reconoció que pudieron haber trabajado más "por el largo camino que queda por recorrer" dentro de la Policía Nacional. Habló de la cantidad de detenciones, de la aprehensión de cabecillas de grupos criminales internacionales, de la "capacitación" del personal policial y del refuerzo armado de los uniformados. Olvidó los varios operativos erróneos hechos por los agentes, que incluso terminaron con la vida de Rodrigo Quintana, un joven liberal el 1 de abril de este año, en medio de una crisis política. Existen otros operativos confusos - de gatillo fácil por ejemplo - dentro de la Policía Nacional que no mencionó. FRASES "CELEBRES". "Cuando se cuidan los recursos del Estado, se hace mucho más", "La patria no se vende, se defiende", "el Paraguay es una República que vive en la auténtica democracia y que tiene consigo la conciencia plena del Estado de derecho". FUENTE ULTIMA HORA