Anualmente nacen 1.500 niños con malformaciones del corazón en el país. Sin tratamiento oportuno del paciente el desenlace puede ser fatal. Se insta al control cardiaco con especialistas y no con técnicos. Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año en el país nacen 1.500 niños con enfermedades cardiacas. Los síntomas se presentan en algunas ocasiones, en otras pasan totalmente desapercibidos, señaló la Dra. Nancy Garay, jefa del Departamento de Cardiología del Hospital Niños de Acosta Ñu. Cansarse fácilmente, tener dificultad para respirar y no subir de peso son algunos de los síntomas de alarma que deben llamar la atención para acudir a una consulta con el cardiólogo, recomendó la doctora Garay. "Las malformaciones congénitas, de acuerdo con la gravedad, pueden manifestarse desde el nacimiento. Existen algunos signos de alarma; por ejemplo, cuando nace y se pone azulado, tiene dificultad para respirar o para alimentarse. Ese es un niño que debe necesariamente hacer un chequeo cardiovascular", ejemplificó. El chequeo cardiovascular se debe realizar con un especialista, no con los técnicos, instó. El control anual permitirá detectar las enfermedades que potencialmente pueden ser mortales. CASOS. Anomalía de Ebstein, atresia pulmonar, atresia tricúspide, corazón izquierdo hipoplásico y tetralogía de Fallot son algunas de las enfermedades congénitas que pueden presentar síntomas al nacer o a lo largo de la vida. Cuando no se presentan síntomas al nacer, pueden tener otros signos, como infecciones respiratorias frecuentes o cansancio en actividades comunes para la edad. "Un niño en edad escolar que juega fútbol con sus compañeros y se cansa ni bien comienza el juego, mientras los compañeros de su misma edad continúan jugando sin cansarse, eso debe llamar la atención". (Ver info). En otros casos, está el grupo de las miocardiopatías "que son enfermedades silentes muy graves. Sin embargo, no presentan síntomas o signos evidentes al inicio", explicó Opinión ."Se puede detectar con chequeo anual" "Los casos se pueden detectar con un chequeo cardiovascular anual. Lo que se hace es contratar el servicio de ambulancia, que se va con un personal técnico no médico a hacer electrocardiograma. Ese tipo de estudio no es muy riguroso y si es interpretado por un profesional no competente, ni afirma ni descarta nada". Nancy Garay, cardióloga. En el 95% de los casos no se conocen las causas de la afección "En el 90 a 95% (de las cardiopatías congénitas) no se conoce la causa de por qué se producen", señaló la cardióloga Nancy Garay. En ese sentido, indicó que una ecocardiografía prenatal es la única manera de detectar. "Muchas cardiopatías pueden ser detectadas antes de nacer. Incluso es muy favorable porque permite hacer un diagnóstico intraútero y planificar el nacimiento, si necesitará terapia intensiva o procedimientos quirúrgicos". Algunas cardiopatías pueden ser operadas, otras tienen tratamientos paliativos. Las miocardiopatías silentes se manifiestan en la adolescencia. La cantidad de especialistas y equipos para detectar enfermedades cardiacas es escasa en el interior del país, dijo.