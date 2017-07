Discrepancias de ideas. Así se plantea la situación entre senadores como el colorado Gustavo "Pipo" Alfonso, quien considera que las sesiones consideradas "mau" por disidentes como Tito Saguier, son "pura argelería". Las sesiones de la Cámara de Senadores se convirtieron en blanco de críticas por parte de la ciudadanía y de los legisladores. El principal problema apunta al nombramiento del senador Fernando Lugo como presidente de la Cámara Alta. Este miércoles, Pipo Alfonso descargó opiniones en respuesta a sus pares, tanto del sector disidente como de la oposición, quienes consideran que las sesiones fueron irregulares. Agregó que la situación se originó con algunos de sus colegas, que tienen una "actitud arrabalera" y no respetan a la mayoría, generándose peleas, y subrayó que todo esto arranca desde el momento en que no les permitieron sesionar cuando solicitaron una sesión extraordinaria para cambiar el reglamento interno e introducir el proyecto de enmienda constitucional. No pudo ser más directo al reafirmar su postura sobre las sesiones, las cuales considera legales y que los senadores pueden "plaguearse todo lo que quieran", ya que sin la mayoría no podrán accionar. Por otra parte, el senador por el PLRA, Miguel Abdón Saguier, retrucó las palabras de su par Alfonso, pues considera que el pleno "no tiene capacidad de autoconvocarse. Ahí hay una mayoría intolerante y prepotente", manifestó a la 780AM. Expuso al artículo 38 del reglamento de la Cámara, en donde se especifica que "en caso de acefalía total, (no estaba el presidente ni el vicepresidente primero y segundo) la presidencia será desempeñada por los presidentes de las comisiones permanentes. Carlos Filizzola está en el número 14, es presidente de la comisión de género", expresó. Resaltó que continuarán en la postura de solucionar los conflictos internos que surgieron a raíz de las sesiones que para Tito Saguier, no tienen sustento. "Vamos a insistir, vamos a señalar permanentemente los vicios de violación que atentan a la Constitución", dijo. Por otra parte, fue consultado acerca de la candidatura del intendente, Mario Ferreiro, a la presidencia de la República. El mismo, como opinión personal, consideró que un candidato liberal sería más potable. "Un candidato liberal es el candidato único de la oposición, no es una actitud prepotente, sino como pedido fraterno, amistoso (...) En el historial político de nuestro país, el Partido Liberal ha mostrado el espíritu guionista", culminó. LA SESIÓN DE LA DISCORDIA El senador por el Frente Guasu, Fernando Lugo, el 15 de junio obtuvo los votos para ser electo como nuevo presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso, gracias a un acuerdo con el oficialismo colorado y liberales llanistas. La sesión se realizó en medio de gritos y agresiones entre los legisladores. El mismo asumió oficialmente el cargo el pasado 1 de julio. La votación se realizó sin la presencia de los parlamentarios opositores y colorados disidentes, que abandonaron la sala de sesiones, al igual que el presidente Roberto Acevedo y los dos vicepresidentes. La sesión continuó bajo la presidencia de Carlos Filizzola. La discusión se inició por la aprobación de los oficialistas y aliados del acta de la reunión en que aprobaron el proyecto de reelección. El senador por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), Jorge Oviedo Matto, quedó como vicepresidente primero y el liberal Blas Llano fue electo para ocupar la vicepresidencia segunda. Fuente: Ultima Hora