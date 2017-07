El intendente Mario Ferreiro señaló que luego de analizar todas las propuestas está seguro de que su candidatura "es casi imposible", a menos que llegue a un acuerdo político en el cual el PLRA presente un plan concreto de trabajo en conjunto. Habló con todos los sectores y entendió que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tiene su hoja trazada y es muy difícil, por no decir imposible, que se aleje de ella. “Eso implica una confrontación electoral entre dos candidatos muy fuertes: Efrain Alegre y Mateo Balmelli. Decirles que no hagan su interna para que venga un tercero a ser candidato es poco menos que imposible”, agregó Hasta ahora entendió que es imposible, a menos que se produzca un gran choque interno. “Puedo adelantar que no existe una renuncia ni candidatura, pero vamos a buscar acompañar al que gane en las internas”, aseguró el actual intendente de Asunción. Asimismo, señaló que puede cambiar de idea pues deja “una pequeña ventanita abierta”. Ferreiro indicó que esa ventana podría abrirse si antes de agosto, el PLRA se acerque y señale que cambiarán muchas posturas y pida que lo ayude. “Eso veo como una fantasía”, expresó en contacto con la radio 1080 AM. Asimismo, destacó que se tendría que dar un acuerdo político para su candidatura pero hasta la fecha no se ha concretado. "Hablé mucho y sigo hablando pero los tiempos corren y hay que tomar decisiones. Se generan rumores y no se puede jugar mucho tiempo con esa incertidumbre", manifestó el actual intendente. Este lunes, Ferreiro comunicará de manera oficial su decisión. Fuente: ABC COLOR