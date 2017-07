“Hacienda tendrá que recortar otros programas o endeudarse porque no hay plata para pagar ese monto”, expresó el economista César Barreto en referencia a la condonación para los campesinos de G. 867 mil millones, tratada ahora en el Senado. En contacto con ABC Cardinal, el economista César Barreto, exministro de Hacienda, aseguró que el Gobierno no tiene fondos para cubrir la condonación de deudas para los labriegos que ascendería a G. 867 mil millones, la cual se trata ahora en el Parlamento. El proyecto tratado en estos momentos en el Congreso Nacional otorgaría G. 51.000.000 a cada pequeño productor, que supuestamente son 17.000, aunque no existe una lista oficial ni pruebas de esta cifra. “Lastimosamente, la política se ha ido deteriorando mucho; por ganar, los políticos han hecho cualquier cosa”, opinó al respecto el economista. Dijo que el Estado trabaja con déficit de aproximadamente US$ 500 millones al año, es decir que tiene menos ingreso del que gasta. Entonces, para cubrir ese monto de la condonación, el Ministerio de Hacienda“puede recortar el programa de viviendas de Senavitat o la realización de algunas rutas, puesto que no existen esos recursos hoy”. "A pesar de que sean reales los problemas, salvatajes coyunturales de este tipo no nos van a llevar a ninguna parte. Esta no es una cuestión climática, es estructural: los pequeños productores no son competitivos, eso significa que no pueden sobrevivir con su trabajo. Todos queremos que se nos regale plata (...), pero la única forma de construir un país próspero es trabajar duro y estudiar”, concluyó. FUENTE: ABC COLOR