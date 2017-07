El proyecto de subsidio a los campesinos es parte de un “concurso de populismo” pensando en votos para 2018, advierte el exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti. No es “abrir la canilla, sino romper la represa” y podría “fundir el país", dijo. Para el exministro de Hacienda, este proyecto de subsidio está viciado desde la raíz por un simple afán de ganarse votos, sin importar que en el proceso fundan el país. “Se está volviendo un concurso de populismo. ‘Yo te regalo la condonación y que rechace Cartes y él lo que va a quedar mal’, esa más o menos es la posición en este tema, y Cartes dice: ‘Yo no voy a rechazar porque voy a quedar mal', entonces entramos en populismo", consideró el Ferreira. “Con tal de ganar las elecciones, la gente está dispuesta a fundir el Paraguay, ¿y para qué querés ser presidente de un país que está fundido? Este tipo de medidas pueden fundir el país”, cuestionó. Fue tajante al indicar que no hay de dónde sacar el dinero para cumplir lo que expresa el proyecto de ley ayer aprobado por el Congreso. “No hay dinero de dónde sacar, no existe en el Paraguay para poder hacer frente a esto. Si fuesen 17.000 (beneficiados), número que no vimos ningún lugar firme de donde hayan sacado, dijeron nomás. Al igual que, ¿por qué es 51 millones? Tampoco hay una base firme para ese número, porque se hizo una ley que no está vinculada a aspecto económicos de ninguna manera”, dijo. De hecho, cree que en realidad la cifra total de beneficiados y, por ende, del total de dinero a ser subsidiado es descomunalmente mayor. La cantidad de campesinos que cumplen el requisito que establece el proyecto de ley para el subsidio “eventualmente podría llegar a 200.000”, advirtió. El ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, “hizo un cálculo y él dijo que la deuda es de US$ 400 millones, ¿pero de dónde salió? Porque vos multiplicás G. 51 millones por 200.000 y el número puede llegar a US$ 1.800 millones. Ese número, para que tengan una idea, es casi la mitad del presupuesto total de la administración central del Paraguay en un año. El Presupuesto General está por los US$ 4.000 millones; o sea, esto no es abrir la canilla, es romper la represa para que se caiga toda el agua”, afirmó. NEGATIVO PARA LOS “BENEFICIARIOS” “La primera consecuencia que es importante: si yo soy un banco que le presté dinero a Juan Pérez, no me pagaste la cuenta, fue el Estado, pero está clarísimo que ahora ya no te puedo dar crédito durante 10 a 15 años", advirtió. Se refirió al caso de 1999, tras el Marzo Paraguayo. Recordó que los legisladores, en aquella ocasión, en un acto de populismo firmaron la ley apoyados en la espalda de uno de los dirigentes el subsidio y los punteros políticos se encargaban de recorrer el campo juntando personas que pedían subsidios para cubrir sus deudas. Al final, todos ellos quedaron sin ser sujetos de posibles nuevos créditos. Recordó que, además, en aquella ocasión, el subsidio de US$ 40 millones que afectó al Banco Nacional del Fomento y US$ 16 millones al Crédito Agrícola de Habilitación, “casi fundieron las dos instituciones”. FUENTE: ABC COLOR