Emocionado y agradecido. Así dijo sentirse el diputado liberal Édgar Acosta, quien retornó al país este viernes, tras someterse a varias cirugías para la reconstrucción de su rostro, que quedó con secuelas luego de los incidentes del pasado 31 de marzo. El parlamentario fue recibido con bombos y platillos en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi por parientes y amigos. El parlamentario liberal aseveró que, a pesar de todo lo ocurrido, no renunciará a la política, y confirmó su candidatura a diputado por el Movimiento Auténtica Fuerza Liberal, liderado por él mismo. "Esto que ocurrió me motiva a no dejar la política. Evidentemente, estaba haciendo bien mi trabajo, por eso voy a volver a candidatarme en el 2018 para diputado por Central y apoyamos la candidatura de Dionisio Amarilla de la lista 100", expresó Acosta apenas arribó al país. El diputado estuvo por 116 días en el país vecino, Brasil, en un hospital siguiendo su tratamiento, donde se realizó siete intervenciones, tras los incidentes ocurridos el pasado 31 de marzo. Adelantó que, si bien regresó al país, deberá volver en octubre para continuar con las revisiones de los avances en su salud. FUENTE. ULTIMA HORA