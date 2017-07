Lea Giménez, ministra de Hacienda, señaló que los congresistas que buscan el subsidio a campesinos nuevamente emprenden una política sin sentido, dado que no hay fondos. Adelantó que pedirá el veto. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, ratificó que la solución a la problemática campesina es el refinanciamiento, la reestructuración de la deuda y la ayuda a través de la reinserción productiva, tal como fue la iniciativa del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ni la condonación ni la ley del subsidio (aprobada en la Cámara de Senadores) van a hacer que mañana los productores puedan conseguir nuevo financiamiento, apuntó. Remarcó que el Senado nuevamente saca un proyecto sin saber que existe financiamiento. "Nos sorprende muchísimo que desde el Congreso una vez más saquen un proyecto del cual realmente no tienen conocimiento de que exista financiamiento. Entonces aquí estamos hablando, o ellos están proponiendo una ley de letra muerta, porque realmente no sabemos la magnitud del subsidio. No sabemos cuánto es, cuántas son las personas, los potenciales beneficiarios. Entonces realmente es otra vez hacer políticas que no tienen sentido, porque ahí debíamos haber conversado y llegar al consenso", criticó la secretaria de Estado. Giménez espera que Diputados haga una investigación más profunda y entender cuál va a ser el impacto, cuánto va a costar realmente y poner topes o lo que fuere, de manera a que la iniciativa sea un poco más racional, que esté basada en la capacidad del país, por algo un poco más racional, con base en la capacidad del Estado para financiar el subsidio. "Hay que ver qué sale de Diputados. Nosotros, por lo menos desde Hacienda, vamos a recomendar que se vete, y la decisión final siempre la tiene el presidente", enfatizó. SÍ SE QUIERE AYUDAR. La titular de Hacienda lamentó que algunos sectores y parte de la opinión pública creen que el Gobierno no quiere ayudar a los campesinos. Indicó que la mejor solución y la verdadera ayuda es justamente la reinserción financiera y productiva. "A mí me asusta mucho que de repente se está vendiendo esta idea de que no queremos darles una ayuda. Todo lo contrario, nosotros estamos listos para ayudar, listos para refinanciar esas deudas, extender los plazos, bajar las tasas, de manera que esto sea posible para las familias campesinas, a la par de que ellos continúen con sus actividades productivas", expresó. Darles condonaciones y subsidios simplemente los deja fuera del mercado financiero formal y es un círculo vicioso, destacó. Agregó que el año que viene van a estar otra vez tocando la puerta, y pidiendo refinanciación, hecho que no le conviene a nadie. "Entonces, ¿quién va a venir a socorrerles? Los usureros, a cobrar altas tasas, y es ahí en donde entramos en este círculo vicioso, permisivo, funesto realmente para el mismo campesino que estamos tratando de ayudar. La condonación, el subsidio, van a hacer que el día de mañana, cuando esos campesinos necesiten otra vez financiamiento para llevar adelante sus tareas productivas, no tengan acceso a crédito de buena calidad", ratificó la ministra. FUENTE: ULTIMA HORA