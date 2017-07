El comisario Víctor Vera, jefe de la Comisaría de Luque, adelantó que volverá a pedir la suspensión de la barra brava de Luque, que ayer, tras volver luego de un año de suspensión, protagonizó un nuevo incidente en que un joven fue herido de bala. El jefe de la jurisdicción de la Comisaría 3ª recordó que desde el año 2016 los hinchas no podían ingresar a los estadios. Apenas el domingo pasado volvieron a ingresar e incumplieron nuevamente las condiciones de conducta que deberían haber tenido en cuenta. “Esto hay que suspender”, manifestó el uniformado, quien comunicó que ya remitieron el informe a la Fiscalía. Vera lamentó que los mismos líderes dicen que ya no pueden controlar a los hinchas que tienen este tipo de comportamiento, por lo que esto “ya no puede seguir”, manifestó. “No hay caso con ellos. Recién se les levantó la sanción”, dijo el comisario, al tiempo de informar que se incautó un arma de fabricación casera. Por su parte, la persona que resultó herida en el muslo está fuera de peligro. Las cámaras del circuito cerrado que hay en la zona permitirán identificar a los autores del disparo. Por su parte, el comisario Eliseo Gaona, jefe de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, dijo que acompañarán el pedido del comisario Víctor Vera y se mostró de acuerdo con suspender de nuevo a la barra de Luque. ANTECEDENTES El enfrentamiento en que resultó herido Pablo Espínola Leite, de 20 años, ocurrió entre grupos antagónicos que conforman la barra del club Sportivo Luqueño, refiere el informe policial. El hecho se produjo inmediatamente después de la finalización del duelo entre Sportivo Luqueño y Libertad, en los alrededores del Feliciano Cáceres. FUENTE: ABC COLOR