En varios controles efectuados esta semana por la Patrulla Caminera en diversos puntos del país, se logró demorar a casi 350 conductores que dieron positivo al alcotest, lo cual es considerada como una cifra récord en lo que va del año teniendo en cuenta estadísticas anteriores. El inspector Amancio Morínigo, director operativo de la Patrulla Caminera, en contacto con Radio La Unión comentó que esta última semana un total de 349 conductores fueron demorados por conducir bajo los efectos del alcohol. Morínigo afirmó que es la primera vez en lo que va del año en que se alcanza semejante cantidad de “positivos” a las pruebas de alcotest, ya que durante las semanas anteriores se alcanzaban cifras que rondaban entre los 200 y 250 conductores. “Esta semana apretamos un poco más acá en el departamento Central reforzando la cantidad de efectivos y ahí pudimos levantar este número. Es preocupante porque todavía no llegamos ni siquiera a primavera y ya alcanzamos esta cantidad”, expresó a la R800 AM. Así también, comentó que en caso de que un conductor sea demorado en estas circunstancias y viaje acompañado de otra persona que no haya ingerido bebidas alcohólicas y tenga todas sus documentaciones en regla, la ley lo faculta a que pueda encargarse de manejar el vehículo, previa elaboración del acta y sanción al conductor alcoholizado. El inspector Morínigo recordó que la multa varía dependiendo de la graduación de alcohol en la sangre que tenga el conductor. En caso de 0,001 a 0,199 se considera una “falta leve” y se aplica una multa de 3 jornales (G. 226.674), si es de 0,200 a 0,799 se considera “falta grave” con multa de 10 jornales (G. 755.580), y si llega al nivel de 0,800 en adelante ya se toma como “falta gravísima” y la multa llega a los 20 jornales (G 1.511.160), derivándose el caso posteriormente a la Fiscalía donde se inicia un proceso penal. El director operativo de la Patrulla Caminera precisó que existe un número de teléfono habilitado 0986 835 049 para aquellas personas que quieren efectuar alguna denuncia contra un agente de la institución que no cumpla con su función o sea detectado cometiendo alguna irregularidad. Dicho número recibe llamadas y también mensajes vía Whatsapp en caso de que se quieran remitir fotografías o videos. FUENTE HOY.COM