La querella en el caso Rodrigo Quintana acusó a la Fiscalía de no mostrar las comunicaciones que tuvo el ex comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo con el entorno del presidente Horacio Cartes durante el 31 de marzo cuando ocurrió la quema del Congreso Nacional. El abogado querellante Guillermo Duarte manifestó en Radio Monumental AM que encontró en la carpeta fiscal llamadas entre el ex comandante Sotelo y José Ortiz, asesor de Cartes, y José Canillas. Así como también comunicación entre Cartes y senadores con Sotelo. "Lo que presento al menos como injustificable es la comunicación de José Ortiz así como de Canillas con Sotelo", expresó Duarte. Alegó que el presidente como los senadores pudieron haberlo llamado para pedir explicaciones. Este lunes presentarán la denuncia ante la Fiscalía. Lo que llamó la atención a la querella fue que, según su versión, la Fiscalía ya tenía estos datos "hace rato" pero "nunca contó". Para Duarte, si el Ministerio Público quería investigar ya hubiera procesado a los que aparecen en la carpeta fiscal. Entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril la Policía Nacional atropelló la sede del PLRA y mató a Rodrigo Quintana, un dirigente de la Juventud Liberal, oriundo de La Colmena, departamento de Paraguarí. Para la querella, los dos contingentes que llegaron hasta la sede del PLRA lo hicieron coordinadamente, no por casualidad. Por el caso están imputados Gustavo Florentín, quien es el principal sospechoso por el homicidio de Quintana, Arnaldo Báez así como el comisario Tomás Paredes Palma por inducción a un subordinado a un hecho punible, y el oficial Guido Amarilla por tentativa de homicidio. FUENTE ULTIMA HORA