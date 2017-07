El precio del tomate abre esta semana en el Mercado de Abasto con un incremento estimado en 60% debido a la escasez. Anteriormente, la caja costaba G. 80.000; hoy, sin embargo, puede llegar a costar G. 140.000. La escasez de hortalizas en el mercado local se está sintiendo fuertemente, considerando las heladas que afectaron la producción en nuestro país. Es así que uno de los que mayor aumento sufrieron en estos días fue el tomate de origen argentino, que hoy puede llegar a costar hasta G. 140.000 por caja para los mayoristas, siendo que antes el precio llegaba a G. 80.000. El fin de semana incluso llegó a G. 180.000 en el Mercado de Abasto. También se encuentra la caja de tomate nacional, que llega a G. 110.000, pero, como no presentan un buen aspecto, los compradores mayoristas prefieren no adquirirlo, además de que no sirve para satisfacer la demanda actual. En cuanto a los precios minoristas, la oferta existente es de producción local, costando el “tomate lisa” G. 12.000 el kilo y el tomate perita a G. 9.000 el kilo, según pudo consultarse a algunos vendedores. Otra hortaliza que escasea, según lo admitió el director del Mercado de Abasto, Víctor Oti Sánchez, es la zanahoria, cuyo precio por caja actualmente asciende hasta G. 50.000, mientras que por kilo cuesta G. 5.000. “Escasea la zanahoria porque la helada afectó bastante a la producción nacional. El pico de precio llega a G. 140.000 (en el caso del tomate) y estamos con esa dificultad”, señaló en diálogo con la periodista de ABC Color Romina Cáceres. FUENTE: ABC COLOR