El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), solicitaron a la Contraloría los antecedentes del dictamen que recomendó cancelar la licitación. El Contralor General de La Republica, cuenta con una semana de tiempo para la presentación de los antecedentes del dictamen que recomienda cancelar la cuestionada licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi. El pedido fue realizado por el juez Arsenio Coronel Benítez, vicepresidente del cuerpo colegiado, a través del oficio número 891, requiere a la Contraloría General de la Republica (CGR), las copias autenticadas de los antecedentes administrativos relacionadas con las resoluciones impugnadas en la demanda. Con esta acción la MOPC y la DINAC, pretenden anular la auditoría que realizó el ente contralor a todo el proceso, con la cual se detectaron varias irregularidades, como la no precalificación de los oferentes e incluso violaciones del pliego para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr, a quien a toda costa quieren entregar la terminal aérea por 30 años. El constitucionalista Hugo Estigarribia había manifestado a Última Hora que la acción del MOPC y Dinac dejan un nefasto precedente y es un golpe a la transparencia. "Genera una presunción de manejo no transparente el accionar (de MOPC y Dinac) contra un dictamen de la Contraloría, políticamente incorrecto y probablemente jurídicamente incorrecto", aseveró el profesional y ex congresista. Además, el constitucionalista Emilio Camacho y el ex contralor Octavio Augusto Airaldi, en su momento coincidieron en que el Tribunal de Cuentas difícilmente pueda anular el dictamen de la Contraloría que recomendó cancelar la licitación. FUENTE PARAGUAY.COM