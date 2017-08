La abogada Kattya González informó desde Uruguay que este miércoles se reúnen con miembros de la Comisión para Refugiados (Core), y aguardan que el organismo se expida a favor de los jóvenes liberales y les otorgue el status definitivo de refugiados. La abogada, que llegó en la tarde de este martes a la República oriental del Uruguay, explicó que ya no se pudo realizar ningún trámite por hoy, pues todas las oficinas públicas se encontraban cerradas. Sin embargo se puso en contacto con el abogado defensor, Marcelo Domínguez, quien está llevando la causa en Uruguay, y este les informó que esta mañana se realizó una audiencia ante el Juzgado. González aseveró que la Fiscalía paraguaya obró “con absoluta mala fe”, pues requirieron extradición de los jóvenes liberales “sin informar todo el panorama”. Kattya González explicó que la jueza uruguaya no tenía a la vista los antecedentes de que Osvaldo D. Aquino Notario y Brian Esteban Martínez tenían un pedido de refugio ante el Core, por lo que decidió la detención. Ahora, los liberales están detenidos de manera preventiva, hasta que la Comisión para Refugiados se expida, informó Kattya. El siguiente paso es que la Comisión realice una entrevista con los liberales, trámite que se priorizará, pese a que el organismo por lo general no actúa con tanta celeridad, pues tiene numerosos pedidos de refugio que atender. “Todavía no les tocaba el turno a los chicos para ser entrevistados, pero ante esta situación un poco atípica, van a priorizarlos y decidir darles su status definitivo”, detalló la abogada, en conversación con ABC Color. Una vez que se concrete la respuesta favorable de la Comisión para que se les otorgue el refugio, con eso “se subsanará automáticamente el problema judicial de la extradición, porque ya no cabe este tema una vez que tengan el status definitivo”, manifestó González. Por hoy, los liberales pasarán la noche detenidos en un lugar destinado a personas con pedido de extradición, y mañana serán visitados por los abogados. González manifestó que están prácticamente seguros de que el Core les otorgará el refugio. “Sería muy difícil que se les niegue más aún con todos los datos que están saliendo ahora, como cruce de llamadas, etcétera”, puntualizó la abogada. FUENTE ABC DIGITAL