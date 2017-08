El Poder Ejecutivo revió sorpresivamente su postura sobre el tema, anunció Pedro Alliana. En la decisión primó la cuestión electoral y el temor de que se pueda generar mayor desestabilización. El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que el presidente Horacio Cartes no vetará la ley del subsidio para el pago de la deuda a los campesinos, en caso de que ella sea sancionada hoy en la Cámara Baja. El argumento es que hay un temor de que se profundice la movilización y que genere mayor desestabilidad. Desde el entorno señalan que la decisión del presidente también puede significar un golpe político, en vistas de que están en plena campaña de las internas presidenciales. Desde el Ejecutivo cuestionan el alcance del proyecto de ley y hasta indican que no saben de dónde sacarán los recursos. El proyecto no contempla la lista de deudores ni el monto de la deuda. La instrucción desde Mburuvicha Róga al oficialismo era no acompañar, pero finalmente se daría luz verde para evitar mayor crispación. "Están queriendo desestabilizar al Gobierno y buscar de vuelta un fallecido, un muerto para seguramente tratar de quitarlo por la ventana al presidente (Cartes)", expresó Alliana luego de participar en un acto que se desarrolló en Palacio de Gobierno. Sentenció que bajaron una línea a pedido del presidente de la República para no acompañar la "condonación" de la deuda campesina. jugada política. Alliana consideró que es una locura el tema y mencionó que no hay ninguna lista de campesinos con sus respectivas deudas. "Es una locura lo que están haciendo algunos senadores, algunos diputados. En caso de que se sancione, el presidente no va vetar", indicó. Luego verán cómo se reglamenta para canalizar el pedido. De acuerdo con la versión de los líderes campesinos, hay 17.000 labriegos que no pueden pagar sus deudas. "No tiene pies ni cabeza esta condonación de deuda. Es una cuestión política y, lastimosamente, les estamos haciendo pasar por esta situación a miles de paraguayos que quieren ir a trabajar o a sus hogares", apuntó Alliana. Acusó que los mismos dirigentes que estuvieron detrás de la quema del Congreso son los que hoy están financiando y acompañando a los campesinos que están hace más de 20 días frente al Congreso. "No se sabe de dónde se va sacar la plata y ni ellos nos dicen a nosotros. Para mí es una cuestión política", dijo. Ratificó que el presidente de la República ya no quiere crispación e insistió que están buscando otro muerto para culpar a Cartes y sacarlo de la presidencia. minicumbre. El presidente conversó unos minutos en el litoral del Palacio de Gobierno con la ministra Lea Giménez (Hacienda); el presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y el jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira. Ninguna de las autoridades quiso brindar explicaciones sobre la decisión política que pesa sobre el Ejecutivo. La ministra Lea aceleró sus pasos y López Moreira respondió que hablaría en otro momento. Opiniones "Utilizan extorsión, chantaje y apriete" "Es importante hacer distribución de responsabilidades. No es absolutamente justo que la situación generada por sectores en donde la violencia, coacción, extorsión, chantaje, apriete sea utilizado de esta manera para obtener un proyecto de ley que beneficia a unos pocos y perjudica a todos. Que la ciudadanía sea testigo de cómo nosotros nos convertimos en rehenes de unos pocos populistas que están usando esta situación para utilizarlo, por un lado, electoralmente y, por el otro lado, utilización económica". Gustavo Alfonso, cartista. "Aumentar impuesto a la soja o tabaco" "Hay instituciones que tienen una bajísima ejecución presupuestaria. Existe la posibilidad de reprogramación. Hacienda hizo una gran cantidad de reprogramaciones. Además acá hay un hecho real. Es una situación de emergencia. Ivai la porte (Está fea la situación). Ahí tiene el Gobierno dos posibilidades. El Frente Guasu va a plantear mañana (hoy) o el jueves. Tenemos el impuesto a la soja. Vamos a llegar a un acuerdo de aplicar el impuesto por un tiempo determinado. La otra, vamos a aumentar el impuesto al tabaco". Hugo Richer, luguista FUENTE ULTIMA HORA