La cabeza visible de Colorado Añetete, Abdo Benítez, había presentado este año una denuncia penal contra varios dirigentes de la ANR por el firmatón de la campaña "Que la gente decida". El vicepresidente Juan Afara está entre los denunciados. La denuncia penal por "comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso" era por la "recolección y posterior presentación de firmas falsas o adulteradas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, tendientes a apoyar una supuesta iniciativa popular para la modificación de la Constitución Nacional por vía de la enmienda." Esa había sido una de las reacciones contra el firmatón que el oficialismo llevó adelante para plantear un referéndum, iniciativa que no prosperó. "Con relación a los hechos denunciados, son varios los dirigentes del Partido Colorado que se encuentran directamente vinculados a la falsificación de las firmas obrantes en las planillas pro enmienda. A los firmantes de la Resolución CE 01/2017 de la ANR se suman los dirigentes que han participado en la recolección, presentación e intento de utilización de las firmas falsas, tal es el caso del Vicepresidente de la República, Juan Afara, y el diputado Tomás Rivas, entre otros", señaló Abdo Benítez en su presentación. "Es justo para la República que los culpables y promotores del intento de quebrantamiento del orden constitucional asuman las consecuencias jurídicas que la gradad del hecho implica", añadió. Hoy, todo eso ni siquiera es recuerdo. En su lugar, entre la cabeza visible de Colorado Añetete y el líder de Sumando Colorados, Juan Afara, solo hay sonrisas, abrazos y fotos para los medios. Mucho se especula acerca de la moneda de cambio que posibilitó el acercamiento y la alianza entre Mario Abdo y Afara. Algunos dicen que Afara y otros por él designados ocuparían los primeros lugares en las listas para el Senado de Colorado Añetete. Esta situación ya generaría fricción en las filas de dicho movimiento. El misterio se resolverá pronto, cuando se divulguen las listas oficiales de los movimientos internos de la ANR. FANTASMA Por otro lado, de mantenerse (o aumentar) y confirmarse la tendencia actual de preferencia con la victoria del precandidato Santi Peña en las internas coloradas, en diciembre de este año, algunos analistas señalaron que, anoche, el colorado disidente Mario Abdo Benítez resucitó al fantasma de la llanura sobre la ANR. En las elecciones generales del 2008, una diferencia irreconciliable entre el luego etiquetado con el mote de "Mariscal de la Derrota" (Nicanor Duarte Frutos) y Luis Alberto Castiglioni llevó al Palacio de López a la Alianza Patriótica para el Cambio, con el izquierdista ex obispo Fernando Lugo como presidente de la República. Liberales, independientes e izquierdistas capitalizaron el descontento republicano de los simpatizantes de Castiglioni y fueron esos votos los que inclinaron la balanza para que el Partido Colorado bajara a la llanura luego de seis décadas en el poder. En la presente coyuntura, la ANR pareciera experimentar una inclinación hacia esa posición irreconciliable de hace casi diez años, ya que Mario Abdo Benítez, sus seguidores y aliados coyunturales esgrimen un discurso virulento, agresivo y delatan con sus propias palabras que solo aceptarán los resultados electorales de las internas si los mismos son favorables a ellos. Anoche lo advirtió el propio Santiago Peña cuando dijo que el presidente del PLRA, Efraín Alegre, solo espera que Mario Abdo se enoje para apoyarles. Sorprendentemente, en un momento dado del debate que lo puso frente a frente con Santi Peña, Mario Abdo dijo que él podría aliarse, pero no "con violadores de la Constitución Nacional." Uno de los tantos que se habrá rascado la cabeza al escuchar esas palabras habrá sido el vicepresidente Juan Afara, a quien Mario Abdo acusó de "recolección, presentación e intento de utilización de las firmas falsas" en el "firmatón" durante la campaña "Que la gente decida". Actualmente, Afara apoya a Mario Abdo. Ellos sellaron una alianza. No se sabe, no se conocen los términos de esa alianza, y las palabras de la cabeza visible de Colorado Añetete habrán hecho pensar a Afara acerca de la balsa a la cual saltó. FUENTE LA NACION