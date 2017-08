El cáncer de mama es una enfermedad que cada día se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades, aunque sólo un 6% de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de 40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la población femenina, en los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.

El cáncer de mama es una patología que afecta a miles de mujeres de todo el mundo, siendo inclusive, la segunda causa de muerte de las mismas a nivel mundial. Es un crecimiento alterado que tiene su origen en una célula del tejido mamario, originándose a partir de ella la proliferación e invasión (una célula que tiene una alteración en su ADN).

El cáncer de mamas también se presentan en los hombres que corresponde al 1% a nivel mundial y aquí en nuestro país y, específicamente, en el IPS se da exactamente en la misma estadística.

Anualmente, se detecta 1% de cáncer de mama masculino y se prosigue al tratamiento correspondiente en el Servicio de Mastología del Hospital Central.

La patología se presenta, aproximadamente, una década después de la incidencia del cáncer de mamas en la mujer; en ellas se da entre los 40 y 50 años y en los hombres entre los 60 y 70 años.

“De un tiempo a esta parte han aumentado en un promedio de cerca de 16.000 consultasal año en el Servicio de Mastología del Hospital Central que han permitido a su vez aumentar las detecciones de las lesiones malignas y los tratamiento respectivos determinados para cada paciente” manifestó el Dr. Nery Rodríguez, Pdte. de la Sociedad Paraguaya de Mastología.

Hay un incremento anual considerable de 300 consultas nuevas que son diagnosticadas y, que sumada a la tecnología de primer nivel con que cuenta el IPS, permiten realizar los estudios respectivos para su diagnóstico y determinación del tratamiento a seguir, siendo el estudio más eficaz para el efecto la mamografía, refirió el galeno.

Si existiese una carga hereditaria de familiares directos, las mujeres, deberían consultar antes de los 40 años, en casos generales de la población, se recomienda desde los 25 años realizar controles periódicos. En tanto, las mujeres que no registren antecedentes familiares o molestias considerables es aconsejable que consulten y se realicen el estudio de la mamografía a partir de los 40 años en adelante.

Refirió que está científicamente comprobado que los implantes mamarios no afectan ni propician a presentar patologías mamarias, ya sea, benigno o maligno porque la lesión está relacionada con la glándula y no con el implante. Lo que hace el implante es colocarlo delante de la glándula o detrás del músculo, de tal manera, a proyectar el tejido mamario hacia delante para darle más forma pero la lesión mamaria está en relación directa con la glándula en sí.

“Nosotros, aquí también, utilizamos implantes para la reconstrucción de mamas a pacientes a quienes hemos extirpado totalmente la mama” sostuvo.



El dolor de las mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre son signos de cáncer, y en la mayoría de los casos las afecciones que se presentan son benignas, sobre todo durante la adolescencia; no obstante, es el médico, a través de algunos estudios, el que puede descartar la existencia de esta enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las mamas suelen estar estimuladas por hormonas como la progesterona y los estrógenos.



El estudio que permite la detección es la mamografía, el mismo consiste en la localización de pequeños tumores que por su tamaño resulta imposible detectarlo por palpación.



Es por eso que se pide especialmente a las mujeres el diagnóstico profesional para que el tumor no se extienda ni evolucione y permita la curación de casi el 90 por ciento de los casos. A parte del estudio médico es necesario también que las mujeres aprendan a explorarse los senos para ser capaces de descubrir cualquier protuberancia anormal que indique la necesidad de un tratamiento adecuado. La relación médico-paciente continúa siendo indispensable para la información, detección oportuna y tratamiento.

Por su parte, en el Servicio de Radiología del Hospital Central, se realizan en promedio 14000 mamografías anuales. En la dependencia se cuenta con 2 mamógrafos digitales que posibilitan mejorar la calidad de la imagen, como también, el diagnóstico de la paciente para su posterior tratamiento.

Se realizan aproximadamente 34 pacientes estudios mamográficos por día.

La visita al mastólogo, mamografías anuales y autoexamen mamario constituyen las 3 medidas, eficaces, y necesarias para prevenir el cáncer de mama.

Instan a no tener miedo, ya que, alrededor del 80% de los nódulos que se podrían detectar no son canceroros, lo importante es detectarlo.

Pasos para el autoexamen de senos:



* El autoexamen de mamas se debe realizar en las mujeres que menstruan, 10 días después de la menstruación. Y las que ya no menstruan los primeros días de cada mes.

* Con las yemas de los 3 dedos palpe en forma circular determinante toda la mama con presión superficial y profunda.

* Examen las axilas con el brazo ligeramente elevado. Para examinar la mama izquierda utilice los dedos medios de la mano derecha y viceversa.

* Compruebe si hay cambios con las manos en las caderas y los músculos del pecho flexionados. FUENTE PRENSA IPS