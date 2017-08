• Impulsado por el Ministerio de Salud como estrategia para cuidar la salud de los trabajadores y prevenir la ocurrencia de enfermedades. • Socialización de la iniciativa tuvo lugar en el hospital Bautista de Asunción. Con exposición de desayuno saludable y demostración de pausa activa, esta mañana, en el Centro Médico Bautista de Asunción se llevó adelante la socialización de la iniciativa “Ambiente laboral con estilo de vida saludable”, por parte de técnicos de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Es el primer servicio privado que se adhiere a esta iniciativa. Mediante esta estrategia se busca sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la adopción de hábitos saludables para prevenir la aparición de enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, cánceres, etc.; mejorar el rendimiento laboral y por supuesto, la calidad de vida. Para lograr este cometido está sustentada en tres líneas de acción: 1) impulsar la alimentación sana que incluya más frutas y verduras; 2) incentivar a la práctica de actividad física, con pequeñas pausas activas dentro del recinto laboral, para realizar ejercicios calisténicos (estiramientos y caminatas) cada 3 horas; y 3) promocionar ambientes libres de humo de tabaco. La actividad se realizó con presencia de directivos del grupo del Centro Médico y del equipo técnico de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del MSP, entre ellos, la Lic. Catherine Turnes, de la Unidad de Control y Prevención de la Obesidad; el Lic. Eduardo Enciso, responsable de Actividad Física; y la nutricionista y encargada de la Iniciativa Comunidades Promotoras de Calidad de Vida y Salud, Lic. Claralina Mendoza. FUENTE MSPYBS