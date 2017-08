Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, dijo que “al parecer hay un sector político que quiere que la gente siga siendo pobre”. Se refería al subsidio a campesinos. Al no solucionar el problema real y regalarle dinero, la gente “solo podrá vivir de eso”. “Si estamos regalando constantemente dinero a la gente, no vamos a conseguir construir un país serio. Ni el capitalismo ni el comunismo pueden salir adelante sin trabajo”, manifestó en contacto con ABC Cardinal el economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda. Estas declaraciones las hizo en referencia a la condonación de deudas del campesinado, que se estudiará hoy en Diputados. Dijo que, al parecer, “hay un sector político que quiere que la gente siga siendo pobre”, pues, si no se trabaja en políticas de cara a solucionar el problema de fondo, la gente siempre va a depender de que se le regale dinero y luego “solo podrá vivir de eso”. Reiteró que en tiempos electorales no se toman decisiones racionales sino en relación directa a los votos. NO SABEMOS DÓNDE TERMINA ESTA LEY “Espero que se modelen algunas cosas, no sabemos en dónde va a terminar la ley, cuándo se va a acabar; ¿yo puedo pedir esto por diez años?, ¿o cómo se va a hacer?”, se preguntó con preocupación Ferreira. Comentó que por lo menos eso debería hacer la Cámara de Diputados: pulir los detalles de la ley, aclarar algunas cosas y poner límites. DESCONOCIMIENTO ECONÓMICO Hizo referencia también al senador Carlos Filizzola sobre sus declaraciones acerca del impuesto a la soja. “Cuando escuchás hablar a Filizzola notás que hay un desconocimiento de cómo funcionan los asuntos económicos (...) Cuando él está diciendo que vamos a recaudar millones con la soja, en realidad estás desalentando una producción”, señaló. FUENTE ABC DIGITAL