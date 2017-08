La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), pretende adjudicar G. 840 millones para la compra de mobiliario y sillas pedagógicas en pleno momento electoral a una empresa que no cumple todas las especificaciones técnicas. La Junta Municipal de Ciudad del Este rechazó el contrato de adjudicación el pasado lunes, pues la firma Classic Muebles SA no cuenta con todas las documentaciones para poder garantizar la entrega, según explicó a ABC Cardinal Teodoro Mercado, presidente del legislativo. Agregó que la empresa no tiene los documentos de garantía, algo imprescindible para adjudicar una prestación de servicio. Manifestó que, por rechazar dicha adjudicación, los ediles recibieron todo tipo de amenazas en las redes sociales. “La empresa no tiene las garantías para prestar un servicio. Nosotros queremos que se hagan bien las cosas porque es una adjudicación por más de G. 800 millones. Después de rechazar el contrato recibimos todo tipo de amenazas. Nos dicen que los concejales tendremos que dejar nuestras bancas”, dijo el concejal. Los concejales rechazaron la adjudicación a la firma Classic Mueble SA para la provisión de sillas pedagógicas el pasado lunes. Alegaron que hubo varias fallas en las documentaciones, como patente vencida. En el dictamen señalan que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) requirió varios documentos como el Formulario de Información del Personal (FIP) y el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), Certificados de no encontrarse Interdicción y Quiebras, entre otros. Estos documentos fueron remitidos después de la adjudicación. El presidente del legislativo indicó además que los precios no son los más accesibles con respecto al mercado, por lo cual recomendaron volver a llamar a otra licitación. Por ejemplo, una silla pedagógica según el contrato costará G. 105.000 cada una, un escritorio está a G. 750.000, un armario a G. 950.000 y otros muebles a precios no muy accesibles. Mercado agregó que no quieren que el dinero de los contribuyentes sea malversado en pleno año electoral y aseguró que no tiene miedo de ir a la cárcel o a la Jefatura por enfrentarse contra el clan Zacarías. Desde la Comuna explicaron que la intendencia emitió la resolución de adjudicación el 11 de julio de 2017 y que posteriormente, en fecha 13 de julio de 2017, se notificó a la empresa adjudicada del contenido de la resolución de adjudicación y se le solicitó la presentación de la documentación. FUENTE: ABC COLOR