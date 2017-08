El ambientalista y candidato a diputado Enrique M. Wagener Oddone, líder del movimiento “Creer Republicano", informó que abandona el movimiento del diputado Óscar Tuma. En un comunicado en su cuenta de Facebook, Wagener explicó que por no coincidir con el movimiento de la Lista 4 del diputado Tuma, y tras varias reuniones realizadas los últimos días con integrantes de su equipo de trabajo “Paraguay Verde”, han decidido no seguir acompañando el proyecto del citado político. Explicó que a él le habían ofrecido la candidatura a diputado número dos de Capital, por la juventud, pero no han logrado concordar con Tuma con “algunos manejos” de su equipo de trabajo. Aclara que este mes de agosto estarán decidiendo en qué líneas del Partido Colorado va a construir equipo y apoyar en la interna de diciembre. Dijo que en estos momentos se está debatiendo qué modelo será el que se instalará en nuestro país, y que es “muy importante” que los ideales concuerden dentro de la coherencia de las acciones de su movimiento. FUENTE: ABC COLOR