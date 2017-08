CORONEL OVIEDO. En un audio que recorre las redes sociales se escucha a una funcionaria del hospital ovetense "pidiendo" a los funcionarios contratados asistir al acto político donde estará Horacio Cartes "si quieren conseguir sus nombramientos". En el audio se escucha a la funcionaria del hospital regional Lic. Adela Ortiz, "pidiendo" a profesionales de blanco contratados por el nosocomio y otros que pretenden conseguir sus nombramientos que acompañen a la funcionaria del Poder Judicial y representante del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, Daysi Centurión, en el acto político que protagonizará mañana en esta ciudad el presidente de la República, Horacio Cartes (ANR). En el audio se escucha a la mujer diciendo que deben “dejar todo lo que tengan que dejar y que sus rostros se deben ver al lado de Daysi Centurión, porque estará el ministro (Marcelo Soto), el presidente (Cartes) y el futuro presidente (Santiago Peña)”. Posteriormente añade que los funcionarios deben demostrar allí el apoyo irrestricto con ellos. Agrega que la “compañera Daysi está luchando por ellos y que la misma acaba de conseguir el nombramiento de las compañeras que estaban en contrato en el Poder Judicial”. En el audio se escucha también que la promesa es que se consiguirán contratos "en cualquier parte" para trabajar como funcionarios de salud. Por último, manifiesta que no les va a mentir, porque hay un compromiso por parte del ministro Marcelo Soto (ANR, cartista). Al respecto, la Lic. Adela Ortiz, reconoció que fue ella quien envió la nota de audio, pero aseguró que no era para los funcionarios públicos. Dijo que el mensaje de voz estaba dirigido a los pasantes que trabajan ad honorem en el hospital regional y que sueñan con tener un contrato de trabajo. Añadió que están en un grupo de mujeres que activan en la política y muchas de ellas son profesionales de blanco que no cuentan con un puesto de trabajo. FUENTE: ABC COLOR