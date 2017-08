La ministra de Hacienda, Lea Giménez, aseguró ayer que la vigencia de la ley de subsidio para los campesinos "violaría la Ley (5098/13) de Responsabilidad Fiscal". Esta norma estipula que el déficit fiscal anual no puede superar el 1,5% del producto interno bruto (PIB). La secretaria de Estado se mostró molesta por la sanción de la ley, impulsada por el Frente Guasu (FG), señalando que una vez más se deberá inflar el Presupuesto General de la Nación (PGN) sin contar con el financiamiento. Explicó que la ley no da al fisco la capacidad de extraer los créditos presupuestarios de otras instituciones públicas que no sean el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por lo que se deberá ampliar el plan de gastos de esta institución o, en un caso extremo, se deberán recortar los fondos que iban a ser destinados a algún programa en ejecución, lo que a su vez también tiene sus implicancias sobre la política agrícola. Según el informe de situación financiera del Estado (Situfin), la Administración Central cerró el primer semestre del año con un déficit de G. 967.000 millones (USD 174 millones), lo que como porcentaje del PIB representa el 0,6% y anualizado el 1,5%. Sin definición. La ministra cuestionó la falta de maduración del proyecto. En ese sentido, explicó que no se definieron las fechas de vencimiento de las deudas sujetas a ser subsidiadas y la forma en que se medirá la extensión de las fincas para saber la cantidad de beneficiarios. Estas cuestiones, según Giménez, generan incertidumbre con respecto al monto que será destinado a la subvención. Refirió que si bien estas deficiencias pueden ser solucionadas con una reglamentación "muy fina", esta normativa deja un mal precedente para que en el futuro cercano más organizaciones dejen de cumplir con sus obligaciones y pidan la condonación. Ratificó que su recomendación al presidente Horacio Cartes, como jefa del Equipo Económico, será por el veto de la ley, pero insistió en que esa es una facultad exclusiva del primer mandatario, en quien confía ciegamente, añadió. Rechaza suba de tributo al tabaco La ministra de Hacienda, Lea Giménez, calificó como “descabellado” al proyecto del FG que busca aumentar al 30% el impuesto al tabaco. Afirmó que esta medida sería una nueva barrera a la inversión, atendiendo nuestra mediterraneidad, falta de infraestructura y las características de la economía. Remarcó que la implementación de nuevos gravámenes no tiene un impacto inmediato en la recaudación, sino que es un proceso más gradual. A su turno, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, recordó que la Ley 5097/13 prohíbe usar los fondos captados por emisión de bonos para subsidios. FUENTE ULTIMA HORA