El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Eduardo Felippo celebró la decisión de HC, que este viernes vetó la ley de subsidio a la deuda campesina. Además lanzó críticas a los congresistas que apoyaron a los labriegos. “No puede ser que les salga gratis a esta gente proponer estupideces y que todo el país se convulsione, alguien tiene que ser responsable. Parece que el ser parlamentario les da una licencia tipo James Bond 007”, expresó el empresario a la 970 AM. Felippo indicó que “alguien tiene que pagar el costo de las pérdidas, no les puede salir gratis a esta gente”. A su criterio, el perdón de las deudas no es la salida al problema campesino. “Pedir discriminadamente que se reparta la plata es una locura que no puede permitirse”, sentenció. “CONDENAR MI FUTURO…” Antes que condenar el futuro del Paraguay, prefiere condenar su futuro político. Así de contundente fue el presidente de la República, Horacio Cartes, quien anunció que vetó el proyecto de Ley que subsidia a los campesinos. Durante la mañana de este viernes, el jefe de Estado anunció su decisión final en torno al proyecto de Ley de subsidio para los campesinos que hace semanas están apostados en el microcentro de la ciudad de Asunción. El mandatario explicó que si bien al principio dijo que iba a promulgar la normativa, cambió de parecer al analizar los datos técnicos. Al respecto mencionó que los programas sociales Tekoporâ y Adultos mayores poseen un costo de 163 millones de dólares, mientras que la condonación a los labriegos puede pasar los 3.200 millones de dólares, lo que se configura en aproximadamente 25 % del Presupuesto General de la Nación. Cartes reconoció que al devolver el documento al Congreso, los senadores y diputados pueden juntar los números necesarios para poder aprobar y hacer efectiva la ley, pero sostuvo que con esto la ciudadanía sabrá cómo actuaron los legisladores de la Nación. FUENTE HOY.COM