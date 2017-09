El colono menonita Bernardo Blatz (22) fue llevado por desconocidos en la tarde de este viernes y hasta el momento no se tienen novedades de su paradero. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Victor Urdapilleta, manifestó en la mañana de este sábado que las armas que utilizaron los hombres para llevarlo son de grueso calibre y utilizadas también por los organismos de seguridad, como el 5.56. "Estamos abocados en hallar indicios que nos den aproximadamente hacia qué zona se están desplazando, de tal modo a que podamos también nosotros operar en función a esa ubicación", indicó a los medios de prensa apostados frente a la vivienda del desaparecido. Dijo que desde el momento en que tuvieron conocimiento del hecho la FTC, integrado por militares y policías, ha ingresado en la zona boscosa para buscar indicios de los autores del hecho. Afirmó que, según informaciones, los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentran operando por células y que no tienen a ciencia cierta la confirmación de quienes son los componentes de dichas células que han protagonizado este hecho. Sin embargo, dijo que técnicamente no se puede hablar de secuestro y que se trata de una desaparición de persona, de una privación ilegítima de libertad, pero que las características indican que sería un nuevo secuestro. "Estamos abocados a la búsqueda de los cuatro secuestrados, con este sería el quinto, está bastante disperso nuestro esfuerzo. En la estancia Lucipar no teníamos personal operativo porque es una propiedad privada que no se encuentra con ingreso directo de la ruta, hay que entrar por otros establecimientos para llegar al lugar", acotó. El colono menonita Bernard Blatz desapareció después de que tres desconocidos dispararán con fusiles a la camioneta en la que viajaba y se lo llevarán frente a su padre, que iba tras él en un tractor. El hecho ocurrió al mediodía en el camino junto a la colonia La Yeya, departamento de San Pedro, una zona de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por lo que las sospechas apuntan a la posibilidad de un secuestro. El padre, Peter Blatz, escapó del lugar y horas más tarde contó a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que tres desconocidos vestidos con camisetas negras y pantalones militares dispararon contra la camioneta que conducía su hijo para detenerla. El padre trató de arremeter con su tractor contra los desconocidos, quienes dispararon con armas automáticas de guerra como las que usan el EPP, los militares y la Policía, lo que fue verificado en el lugar por efectivos de la FTC al encontrar cartuchos de calibre 5.56 y pisadas. El EPP actualmente tiene en su poder a otro menonita, Abraham Fehr, quien está cautivo por más de dos años y sin ninguna señal o información sobre su estado desde su desaparición el 8 de agosto de 2015. El lunes de la semana pasada, otro menonita, Franz Hiebert, de 32 años y origen mexicano, desapareció cuando estaba trabajando al mando de un tractor en la estancia San Eduardo, también en San Pedro, cuando seis desconocidos vestidos con ropas camufladas irrumpieron en la plantación y quemaron el vehículo. En el lugar, según confirmaron días después la Fiscalía y la FTC, se encontraron panfletos similares a otros hallados con anterioridad que el EPP dejó en el lugar donde secuestraron a otras víctimas. Ese fue el caso de Franz Wieber, otro menonita pero de 18 años, que fue secuestrado por la guerrilla cuando aún era menor de edad y que el pasado febrero fue liberado después de que la familia repartiera alimentos en dos comunidades campesinas, como exigió la guerrilla. Además de ellos, el secuestrado que más tiempo lleva en las manos del EPP es el suboficial de la Policía, Edelio Morínigo, quien lleva más de 1.000 días cautivo desde que fue capturado a la entrada de una estancia, en un punto del departamento de Concepción (norte), cuando participaba en una partida de caza. El Gobierno atribuye al EPP medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación. FUENTE ULTIMA HORA.COM