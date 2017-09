El ministro de Educación, Enrique Riera, desmintió las acusaciones hechas por los docentes, que alegaron ser obligados a asistir a un acto político. Según denuncias, los docentes deben indicar en una planilla a cuántas personas se comprometen a llevar al encuentro político a realizarse este sábado en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (Afemec), a las 10.00. Riera se justificó diciendo que dicho acto se llevará a cabo fuera del Ministerio de Educación y fuera de su horario laboral. "Hay tres motivos: el primero, hago política hace 30 años; el segundo, no soy candidato a nada y el tercero es que es fuera del MEC, fuera de las escuelas y fuera de la hora de trabajo", explicó el titular de Educación. "Nadie está obligado a asistir, yo soy el hijo de un hombre que estuvo 37 veces preso, perseguido por sus ideas, nosotros somos demócratas, nosotros invitamos, el que quiere va, el que no quiere no va", añadió Riera, durante una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo. Riera mencionó que los docentes interesados en asistir al mitin político deben hacerlo por sus propios medios, ya que los recursos del ministerio no estarán disponibles. "Los vehículos del Ministerio están en parque cerrado, nadie puede usar un celular, un litro de nafta, un vehículo, vayan en sus propios medios", reiteró el ministro. Del encuentro participarán el presidente de la República, Horacio Cartes; el ministro de Educación, Enrique Riera; el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, y los precandidatos Santiago Peña y Luis Gneiting. FUENTE ULTIMA HORA