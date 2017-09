Ingresó sin concurso con un sueldo de 13 millones de guaraníes y la hidroeléctrica sostiene que se trata de un cargo de confianza. Investigación de Latele detectó presuntas irregularidades en su caso. El hijo del piloto del presidente Horacio Cartes fue beneficiado con un contrato en la Itaipú Binacional, también como piloto, hace dos años. De acuerdo con una investigación de Latele, el joven, Rubén Valle Delvalle, estaría trabajando sin cumplir con las normas legales dentro de la represa hidroeléctrica. Se trata del hijo de Elio Valle, piloto del primer mandatario. El joven de 22 años fue contratado como piloto de Itaipú en el 2015, con un salario mensual de G. 13 millones. Según informaron desde la Dirección de Comunicaciones de la binacional, el joven piloto firmó un contrato de exclusividad. Asimismo, desde la hidroeléctrica confirmaron que Valle Delvalle ingresó a la institución sin concurso alguno debido a que su cargo es de confianza. "Recientemente inclusive estuvo haciendo su entrenamiento para volar un 250 en los Estados Unidos, como parte del proceso de adquisición de la aeronave nueva que tenemos. Él pilota esta aeronave, también la anterior que tenemos que está en reparación. Él fue contratado para pilotar", explicó el director administrativo de Itaipú, Carlos Paris. Sin embargo, en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) indicaron que en noviembre de 2016, ya siendo funcionario de la entidad binacional, al presentarse a renovar su licencia de piloto comercial, Valle Delvalle dejó constancia de que estaba realizando vuelos para el sector privado. "Nosotros no tenemos conocimiento de que él trabaje para otros. Él firmó un acuerdo de exclusividad. Vamos a ver si esto es verdad", expresó al respecto a Latele Teresa Narvaja, directora de Comunicación de Itaipú. Otro punto llamativo es que Rubén Valle Delvalle tras realizar un curso de capacitación en los Estados Unidos ya venía pilotando la aeronave comprada recientemente por Itaipú, un Beechcraft tipo 250 que costó unos USD 4.700.000. Sin embargo, el joven aún no había rendido el examen de vuelo en la Dinac, uno de los requisitos necesarios para obtener la habilitación para pilotar este tipo de aeronaves, según Latele. Finalmente, desde la Dinac también informaron que luego de una entrevista realizada a funcionarios sobre el caso, el piloto se acercó a presentar el resultado de su examen. Asimismo, indicaron que Rubén Valle Delvalle no quiso ser evaluado por el inspector Richard Sosa, designado por la Dinac, y pidió que otro inspector, de nombre Juan Fleitas, le tome la verificación de competencia. "Nos percatamos de que Richard Sosa no reunía las condiciones, porque la habilitación que se pide es de 250. Entonces decidimos cambiarle de chequeador, dimos autorización a otro chequeador para que le pueda hacer el vuelo de pericia", comentó Alberto Irala Álvarez, gerente de licencias de la Dinac. "Él (Valle) manifestó si se podía hacer el cambio y ahí nos llamó la atención y vimos que la habilitación de nuestro chequeador no era similar o superior a la que se está solicitando, por eso revimos la situación y designamos a alguien que sí podía realizar la inspección", añadió el funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil. El equipo periodístico de Latele solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de Itaipú comunicarse con el piloto Valle Delvalle. La oficina contestó que la institución comunicaría esto al piloto para que este brinde explicaciones a la prensa, pero no hubo respuesta alguna. FUENTE ULTIMAHORA