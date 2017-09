61 profesionales de Capital, Central, Alto Paraná y Canindeyú capacitados en Epidemiología de Campo recibieron sus certificados. Esto, permitirá ampliar el radio de acción en epidemiología de campo. Esta mañana, en la sede del Ministerio de Salud tuvo lugar la entrega de certificados de las tres primeras cohortes del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo nivel básico- año 2017 a 61 profesionales de la salud. El mismo ha sido resultado del esfuerzo realizado por el MSPyBS a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) y gracias al apoyo de TEPHINET (Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network). La entrega de certificados fue presidida por el Ministro de Salud Pública, Dr. Antonio Barrios. “Es importante para el Ministerio de Salud tener los datos en tiempo y forma, contar con la cronología de los casos que puedan ocurrir, casos febriles, inicios de brotes, para tomar acciones inmediatas”, pronunció el titular de esta cartera. Aseveró que los epidemiólogos constituyen el éxito de la salud pública, para llegar a tiempo y prevenir incendios antes de que se produzcan. Barrios felicitó a los egresados por el interés, la dedicación y el empeño; y a su vez, agradeció a THEPINET y al CDC por el acompañamiento. Instó a los presentes a continuar en esta línea, a seguir preparándose y a trabajar por el bien de la salud pública. A su turno, la directora general de Vigilancia de la Salud, Dra. Águeda Cabello, señaló que el objetivo de este entrenamiento es fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud en la vigilancia epidemiológica y la respuesta a eventos de importancia nacional e internacional. “Podemos decir que en los primeros 6 meses de inicio del entrenamiento, parte de ese objetivo se cumplió, incrementándose las notificaciones, la calidad de los datos, así como la oportunidad de la información”, dijo. Cabello admitió que a través de esta capacitación se logró avanzar en la pirámide del programa de entrenamiento de campo como una estrategia para el mejoramiento de la red de vigilancia nacional. Anunció que estas capacitaciones se extenderán a las otras regiones del país. La próxima semana se prevén desarrollar jornadas en el Chaco, a fin de que toda la Red logre este nivel de capacitación. Por su parte, la Dra. Ángela Hilmers, de TEPHINET celebró la graduación de los profesionales. “Es un inmenso honor para la Red de Programas de Epidemiología de Campo e Intervenciones en Salud Pública - TEPHINET ser parte de un evento importante para la salud pública de Paraguay. Este pre-básico no es una capacitación más, es una estrategia para fortalecer el sistema de vigilancia de los países y que promueve el cambio de las prácticas de vigilancia a nivel local”, declaró. Indicó que los 61 graduados, de Asunción, Central, Alto Paraná y Canindeyú han pasado por un proceso riguroso de selección y cumplieron con todos los requisitos para poder graduarse hoy a través de la presentación de productos de campo que tienen impacto en el sistema de vigilancia nacional. FUENTE MSPYBS