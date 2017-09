Dirigentes campesinos anunciaron que mañana regresarán a la capital del país para otra serie de movilizaciones. Exigen la reglamentación de la ley de emergencia nacional y la aprobación del subsidio para el pago de sus deudas. Esta mañana, a las 11:00, dirigentes campesinos harán el anuncio oficial de las nuevas movilizaciones que llevarán a cabo a partir de mañana en Asunción. Luis Aguayo detalló que los primeros labriegos llegarán el miércoles a las 07:00 y probablemente comiencen las protestas ya durante el trayecto a Asunción. “La ley de emergencia nacional nunca se reglamentó y por lo tanto no se puede aplicar. Como todo violador de la Constitución, Cartes no se ocupa de cumplir la ley”, reclamó el dirigente campesino. Además, reiteró la queja por la constante falta de quórum para tratar el veto presidencial al subsidio para el pago de las deudas. “Hay una gran crisis política y los temas sociales no están en la agenda. Solo se preocupan de dar a conocer candidaturas y hacer campaña”, reclamó Aguayo. La ley de emergencia nacional fue aprobada por las dos cámaras y el Ejecutivo. Sin embargo, hasta la fecha aún no ha sido reglamentada, por lo cual, ante la falta del marco legal, la Secretaría de Emergencia Nacional sigue sin poder repartir los kits de alimentos para todas las familias que perdieron sus cosechas y ganado por cuestiones climáticas, inundaciones y crecidas. Mientras que el veto presidencial al proyecto que plantea el subsidio para el pago de las deudas también sigue estancado, puesto que el Congreso nunca reúne el quórum necesario. Los trabajadores del campo dejaron la Plaza de las Armas hace ya casi 20 días. En ese entonces, anunciaron que irían a sus hogares para descansar y recaudar fondos, a fin de regresar con más adheridos y protestas mucho más fuertes. FUENTE ABC DIGITAL