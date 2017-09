Los caminos alternativos a las obras del Metrobús son escasos y, en muchos casos, las personas no quieren adoptarlos, según el gerente interino del Programa de Reconversión Urbana, ingeniero Hugo Miranda. Miranda admitió en Radio Monumental AM que las alternativas en la zona de obras del Metrobús, a la altura del Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), son "bastante escasas". "Hemos habilitado algunas alternativas que implican una longitud mayor y, en muchos casos, las personas no quieren adoptar los caminos alternativos", explicó. Indicó que ingresar al campus generaría un caos en un lugar de estudio, lo cual no debería pasar. Cuando avance más hacia Fernando de la Mora, adelantó que habrá más alternativas que ya están preparadas esperando el tráfico. Los tramos de desvío sobre Avelino Martínez están señalizados y se trata de que sean utilizados por vehículos livianos porque los pesados tienen problemas en los giros, explicó. El ingeniero Miranda señaló que el avance de las obras se complica cuando hay que cavar para el cableado subterráneo. Eso lleva más tiempo, por lo que pidieron que se haga doble turno para agilizar. A fin de año comenzarán los trabajos de alcantarillado y desagüe pluvial, añadió. FUENTE ULTIMA HORA