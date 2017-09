• Ministerio de Salud dispone de asistencia y orientación para jóvenes, adultos y tercera edad. • Se está trabajando en una normativa para la atención de la mujer adulta en la etapa de climaterio y menopausia. • Para finales de este año se prevé la instalación del primer consultorio amigable para la salud del hombre. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Este 4 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual, a través del cual se busca promover mayor conciencia sobre la salud sexual. Para la Organización Mundial de la Salud la salud sexual es un estado de completo bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La iniciativa este año es enfocar en los aspectos emocionales de la sexualidad y la necesidad humana de vinculación. Las expresiones y el disfrute del amor y la intimidad son diversos y deben ser reconocidos, respetados y protegidos. El Ministerio de Salud Pública en pro de la salud sexual apunta a todas las etapas de la vida: joven, adulto y tercera edad. La finalidad de esta cartera es brindar a hombres y mujeres, orientación, información y apoyo con los métodos anticonceptivos para que ejerzan su derecho sexual. Atención a la mujer En lo que respecta a la salud de la mujer se brinda asistencia en las áreas preventivas y de tratamiento, en la planificación familiar, también en las etapas preconcepcional, así como durante el embarazo, parto y posparto. El enfoque principal es materno-infantil, apunta a la reducción de la mortalidad materna y neonatal, también a la prevención del cáncer de cuello uterino y mama dentro de sus áreas prioritarias. “El Ministerio de Salud registra una cobertura médica cercana al 70% de la población y alcanzando cerca del 97% en lo que respecta a la atención de partos institucionales, estrategia aplicada para la reducción de la mortalidad materna y neonatal”, indicó el Dr. Jorge Sosa, titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MSP. Atención al hombre Sosa señaló que en los servicios de Salud Pública se cuenta con atención a la salud sexual del hombre. Para finales de este año, según anunció, se prevé instalar el primer consultorio diferenciado para hombres. Este funcionará en el hospital de Loma Pyta, desde donde se brindará al grupo masculino una atención integral, con acompañamiento de profesionales abocados a la salud del hombre como especialistas en urología, clínica médica, estudios clínicos, radiológicos, de laboratorio, entre otros. Su inauguración se prevé para finales de este año. Se atenderá en horario diferenciado, de 17 a 19 horas, según adelantó el galeno. Comentó que en los servicios de salud de Alto Paraná y Canindeyú se está fomentando el acompañamiento del hombre a su mujer durante el embarazo, en el marco de la iniciativa Maternidad Segura centrada en la Familia, a fin de involucrar a la pareja y a todo el núcleo familiar en los cuidados de la mujer en esta etapa vulnerable y del niño por nacer. Atención al adolescente y al joven Salud Pública dispone de 22 consultorios amigables para adolescentes, a nivel país. Estos consultorios asisten a la franja comprendida entre 10 y 19 años de edad, desde donde se brinda al adolescente, información y consejería sobre salud sexual y reproductiva, asistencia odontológica, evaluación nutricional, acompañamiento psicológico y de otros especialistas que acompañan a la atención de este grupo etario. “La propuesta apunta a educar y no a promover el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad”, aclaró el Dr. Jorge Sosa. El galeno refirió que, cuanto más sabe el adolescente acerca de los riesgos que implica el inicio de la vida sexual en forma precoz, existe mayor compromiso para decidir postergar esta práctica en beneficio de su desarrollo. “Lo que buscamos es que el conocimiento le brinde las herramientas necesarias para la toma de decisiones con responsabilidad”, subrayó. Para el efecto, el Estado es responsable de brindar la información, los servicios y los elementos necesarios para su vida sexual. Atención en la etapa adulta: climaterio y menopausia El Dr. Jorge Sosa informó que desde la Dirección a su cargo se está trabajando en una normativa para la atención en el Climaterio y la Menopausia, enfocado en la mujer, con sus condiciones y situaciones particulares que se presentan en esta etapa; cambios en el estado hormonal, emocional, que pueden generar conflictos en la pareja por no entender el proceso del climaterio. Esta normativa estará listo para finales de este año, según adelantó. Mencionó que la menopausia es una fecha; hace referencia a la última fecha en que la mujer menstruó. Después de esto tiene que transcurrir un año de ausencia del periodo menstrual para ratificar que se trata efectivamente de la menopausia. En cambio, el climaterio es un periodo de cambios donde se experimentan cambios de humor, oleadas de calor, crisis, cuadros depresivos y alteraciones en la sexualidad, que a la larga atentan el buen relacionamiento de la pareja debido a la falta de comprensión. El climaterio puede darse entre los 40 y 45 años, incluso a los 55 años y más y tiene una duración de 10 años; mientas que la menopausia puede darse en la mitad del tiempo del climaterio. Recomendaciones El médico aconseja a la población acudir al chequeo médico cada año, de manera a diagnosticar y tratar a tiempo enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, males que en hombres puede generar disfunción sexual o detectar precozmente enfermedades de transmisión sexual, lesiones precursoras de cáncer en próstata, cuello uterino o mamas y otras afecciones prevalentes. La consulta debe realizarse regularmente se tenga o no síntomas de enfermedad, de ser posible, con el acompañamiento de la pareja. Recomienda asimismo abandonar el hábito tabáquico o reducirlo al máximo, puesto que fumar produce disfunción eréctil FUENTE MSPYBS