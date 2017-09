La Cámara Nacional de Comercio y de Servicios del Paraguay (CNCSP) pidió este martes que del próximo Fiscal General del Estado combata "sin contemplación" la corrupción interna en el Ministerio Público. Comunicado mediante, la cámara manifiesta que el saneamiento debe pasar por un "análisis profundo de la conducta de los fiscales" desde la propia universidad, atendiendo su idoneidad académica y también su conducta de "notoria honorabilidad", necesaria para desempeñar el cargo de representante de la sociedad. Reclama asimismo que los fiscales se apeguen "en forma estricta y sin contemplación a la ley" en todos los casos de corrupción pública y privada en que actúen, que colaboren con la "justicia pronta y barata" que establece nuestra Constitución. Sostiene que la actuación de la Fiscalía no puede remitirse solamente a una mera oficina administradora de atención y despacho de escritos de abogados. Resalta que el Ministerio Público ha recibido en los últimos años suficiente presupuesto para tener una presencia nacional, ser custodios del cumplimiento de las normas básicas de convivencia y actuar de oficio si estas son violadas, más aun cuando afecten la vida, la libertad, la propiedad e integridad de los ciudadanos. La CNCSP solicita "prestar especial atención" a menores, mujeres, ancianos y grupos minoritarios que hoy no tienen acceso real a la justicia y combatir en forma especial a grupos terroristas (EPP), el crimen organizado, a bandas criminales, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Señala que el futuro Fiscal General del Estado debe accionar para que la Fiscalía sea un aliado de la sociedad contra los delitos y el crimen, "no un brazo ejecutor de normas punitivas de ningún poder del Estado". Finalmente destaca que la independencia del Poder Judicial se cimienta en la capacidad persecutoria del agente fiscal, en su idoneidad y, sobre todo, en su coraje, en aquellos casos donde se juzga el hecho y no a quien lo comete, donde la ley es igual para todos y todos son iguales ante ella. FUENTE:ABC COLOR