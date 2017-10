El líder de la congregación cristiana “Pueblo de Dios”, Ramón Acota, decidió incursionar en la política. El mismo, de acuerdo a los antecedentes, contaba con denuncias por presuntas obras inconclusas o sobrefacturadas. Ramón Acosta es el precandidato a senador por la iglesia cristiana “Pueblo de Dios”. El religioso forma parte de la Junta de Gobierno en los últimos 30 años, fue concejal municipal de 1996 al 2001 y senador suplente en la era del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. En el año 2013, Acosta, quien además es constructor, fue denunciado por las autoridades de la escuela “Sagrado Corazón de Jesús”, por la supuesta precariedad de los trabajos y la presunta sobrefacturación. Según el antecedente, la obra consistió en el cambio del techo del corredor por chapas galvanizadas nuevas. Sin embargo, de acuerdo a un informe elaborado por el Ing. Avelino Ruiz Díaz, asesor del concejal Alexis Ocampos, no fueron colocados el solape ente el techo de teja y el techo, y además los tirantes colocados no tenían las medidas adecuadas. Posteriormente, en el 2014, el mismo sujeto fue denunciado por la Junta Municipal de Fernando de la Mora por el abandono de las obras de construcción de un aula en la escuela Santa Teresa de Ávila, en el barrio Santa Teresa. Solamente tras la denuncia los trabajos se reanudaron de manera lenta. En entrevista con la 970 AM, el precandidato detalló que la campaña es financiada con aportes de los candidatos y de los adeptos a la secta. El último censo 2016 reveló que cerca de 1 millón de personas (entre congregados, unificados y simpatizantes) pertenecen al “Pueblo de Dios”, de los cuales 100.000 están afiliados al Partido Colorado. Acosta reconoció que esa cantidad de afiliados no se traduce en votos para su candidatura, pero estimó conseguir 50.000 para ingresar entre los diez primeros de la lista al Senado de la ANR. FUENTE HOY.COM