El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) se prestó al chantaje político del oficialismo y levantó una medida cautelar contra la Universidad Politécnica y Artística (UPAP), luego de que Maru Chrichigno –decana de la Facultad de Derecho– abandonó Colorado Añetete y se pasó al cartismo. María Eugenia “Maru” Chrichigno sorprendió al mundo colorado cuando apareció en la lista como candidata número 5 al Parlasur por el movimiento Honor Colorado, que lidera el presidente de la República Horacio Cartes. Hasta el viernes pasado, Maru era candidata a diputada por Capital del movimiento Colorado Añetete (disidente), que lidera el presidenciable y senador Mario Abdo Benítez. El senador disidente Juan Carlos Galaverna denunció públicamente ayer –cuando confirmó la información– que la empresaria y abogada Crichigno salió de Añetete porque el cartismo “le tenía de las pelotas” con la intervención de la UPAP. Galaverna indicó que otros miembros de Colorado Añetete rechazaron ofertas de hasta US$ 1 millón pero no dio nombres. “Horacio Cartes chantajeó a la Maru y cuando no fue suficiente le chantajeó a la madre, que terminó en terapia intensiva”, afirmó Galaverna refiriéndose al caso del negocio de la familia, que es la Universidad Politécnica y Artística (UPAP). Algunas carreras de esta casa de altos estudios fueron intervenidas por el Cones por supuestas irregularidades (expedición de títulos académicos sin cumplir ciertas reglas). “Agarrándole de las pelotas le anunciaron la liquidación de la universidad”, indicó Galaverna. Hace unos días justamente salió el levantamiento de la medida cautelar por parte del Cones que impedía a la universidad privada el otorgamiento de títulos. Afirmó que por ello Crichigno “se rindió en el intento de salvar su negocio” y acusó al imputado senador Víctor Bogado de ser uno de los principales operadores en el “apriete”. Así también dijo que hubo otros que rechazaron la “extorsión y plata grande”. Específicamente citó ofrecimientos de entre US$ 700.000 y 1.000.000, aunque en esos casos no dio nombres. Afirmó que si obtiene el aval de los afectados los haría públicos. Entre otros casos de “extorsión” citó el del general Derlis Cáceres, hermano del diputado disidente Mario Cáceres, quien es precandidato a gobernador de Itapúa por el movimiento Colorado Añetete. Cones, con evasivas El Cones levantó la suspensión que existía sobre títulos académicos de 13 carreras de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), que está intervenida desde junio pasado. Ante la insistencia el ingeniero Hildegardo González Irala, presidente miembro titular del Cones, respondió con evasivas la “casualidad” del levantamiento de la medida cautelar con la candidatura de Maru en Honor Colorado. No quiso acceder a una entrevista telefónica y solo se limitó a contestar mensajes de texto. El interventor de la UPAP, doctor Julián Agüero de León, emitió un informe ante Cones el 15 de setiembre pasado. En el documento, informó que tras la verificación total, las carreras de la sede central que se encontraban en duda, fueron “debidamente aprobadas por Resoluciones del Consejo de Universidades”. Teniendo en cuenta ese informe, en sesión plenaria del 25 de setiembre, el Cones resolvió el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de los registros de títulos en las 13 carreras intervenidas. Versión de Marito Marito minimizó la candidatura de Maru y amenazó con contar “la verdad” recién en diciembre. FUENTE ABC DIGITAL