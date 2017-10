Ante la falta de noticias sobre uno de sus miembros, la familia de Abrahán Fehr anunció que se someterán a todas las “leyes revolucionarias” del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Además, se anuncia otra marcha por la paz. El padre de Abrahán Fehr manifestó esta mañana que toda su familia está dispuesta a someterse a todos los pedidos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. “No tenemos los medios económicos para ofrecer una cantidad de dinero pero estamos al cumplimiento de las leyes revolucionarias del EPP. Decidimos suspender toda la ampliación de chacras para evitar la deforestación. Protegeremos los ríos de la zona para evitar el daño por agroquímicos que puedan ocasionar daños a la naturaleza y las personas”, anunció en conferencia de prensa. Cabe recordar que las víctimas del grupo criminal tiene como obligación difundir su propaganda, para que así otros, por temor, la apliquen. Asimismo, destacó que están dispuestos a cambiar todo el sistema de trabajo para recuperar con vida a sus secuestrados. “Imploramos que, por una cuestión de humanidad, puedan aliviar nuestro sufrimiento con una prueba de vida”, exhortó en un comunicado en representación de la Colonia Manitoba. SIGUEN SIN RESPUESTAS DE AUTORIDADES Hasta el momento, los organizadores de la Marcha por la Paz en el Norte no han recibido comunicación alguna por parte de las autoridades respecto a sus pedidos. "Hasta ahora los legisladores no han dicho una palabra sobre la marcha y la situación. Ni tuvieron la delicadeza de llamar a familiares", lamentó el padre Christian Paiva. Asimismo, señaló que es hora de que el Ejecutivo asuma la responsabilidad del fracaso de la Fuerza de Tarea Conjunta. "Tenemos la sensación de que al Gobierno no le gustó la marcha. Ninguna autoridad oficial del Estado se comunicó con nosotros", reiteró para ABC Cardinal. La marcha nacional por la paz aún no tiene fecha, pero anunciaron que será con mucha más presencia y fuerza. FUENTE ABC