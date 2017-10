El obispo de Coronel Oviedo, Juan Bautista Gavilán, denunció que la ayuda que provino de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), tras el devastador temporal, fue distribuida por operadores políticos del oficialismo. Para repartir la ayuda solidaria, se juntaron varias organizaciones para la distribución de los productos o materiales que precisan hogares completamente destruidos en el departamento de Caaguazú, así como en otras zonas del país. Este trabajo coordinado involucra a la SEN, a las gobernaciones y a las municipalidades, no obstante, trascendió la denuncia de Gavilán que a escondidas, las chapas del ente encargado de interceder en catástrofes naturales, cayeron en manos de operadores políticos, simpatizantes de Santiago Peña, en Coronel Oviedo. Según el religioso, en la noche del martes estas personas visitaron a los afectados en nombre de Honor Colorado para entregar las chapas. Se sospecha que esta situación se lleva a cabo ya que para no trabajar con el gobernador de Caaguazú, perteneciente de la disidencia colorada, Mario Varela, incurrieron a este indecoroso acto. "Es muy sensible, me da lástima que se tengan que aprovechar en nombre de tal o cual movimiento. Suficiente es con el logotipo", expresó el obispo para Noticias Paraguay. FUENTE PARAGUAY.COM