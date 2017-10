ANDE anunció que dejará de hacer cortes preventivos el próximo año, luego de ocho temporadas veraniegas. La nueva subestación Mburucuyá (finalizada en un 70%) y otras refacciones aliviarán la carga metropolitana. Como ocurre habitualmente en los últimos meses del año, la empresa pública ya analiza la entrada del periodo estival, de manera a tomar los recaudos necesarios. Luis Villordo, gerente de Planificación de la ANDE, informó que, por primera vez desde el 2010, la entidad no prevé realizar cortes preventivos en el suministro de energía eléctrica durante los tres meses veraniegos del ciclo 2017-2018. Explicó que la construcción de nuevas subestaciones, la entrada en funcionamiento de nuevas líneas de transmisión, así como el reemplazo y refuerzo de transformadores en los diferentes centros, mejoraron bastante el sistema de distribución. "Estas acciones nos van a alejar con certeza de los cortes preventivos que se iniciaron en el 2010, por no tener capacidad de transformación, como en la red de transmisión de alta tensión. Se hacían para evitar que las estaciones no saliesen de funcionamiento en cascada por la sobrecarga de líneas de transmisión y de las estaciones transformadoras. Ahora tenemos suficiente holgura para atender", detalló. Sin embargo, los cortes imprevistos, productos de las inclemencias climáticas, pueden seguir ocurriendo, dado que aproximadamente la mitad de todos los cables aéreos siguen siendo desnudos (sufren fácilmente cortocircuitos), cuando ya necesitan ser cables protegidos. Al respecto, Villordo comentó que recién se obtuvo la aprobación de un crédito de USD 130 millones para hacer el reemplazo de las líneas de 15 centros de distribución, solo del área metropolitana, y colocar los cables protegidos. Este trabajo demandará dos años y aún quedarían pendientes otros 12 centros, puesto que la región metropolitana cuenta con 27 subestaciones, apuntó el ingeniero. Para emprender esta iniciativa en toda la República se requieren de USD 293 millones. Agregó que otra solución podría ser el cableado subterráneo, pero remarcó que el costo es mucho mayor. De acuerdo con el plan verano de la ANDE, en febrero del próximo año la demanda de potencia del país llegará a 3.423 megavatios (MW), lo que se traduce en un incremento de 10% en el consumo, ya que en marzo de este año llegó a 3.096 MW. PLAN DE INVERSIONES. Tras meses de demora, el Poder Ejecutivo aprobó el plan de inversiones 2016-2025 de la estatal, que establece la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, más subestaciones y el cambio de los cables desnudos. En total, los tres sistemas (generación, transmisión y distribución) precisan casi USD 7.000 millones para los próximos 8 años. A la fecha, se tienen asegurados recursos por USD 1.000 millones. FUENTE ULTIMA HORA