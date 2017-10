Estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA que tomaron la sede universitaria protestando por una supuesta elección ilegal del Centro de Estudiantes denunciaron agresiones de parte de estudiantes de Derecho UNA. Las agresiones, según la denuncia, se registraron este miércoles alrededor de la 1:00, en horas de la madrugada. Paulo Cosetti, uno de los estudiantes, contó a ABC Cardinal que los agresores son de la Facultad de Derecho de la UNA y que él los conoce porque también cursa esa carrera. “Hoy, cerca de la 1:00, llegaron estudiantes pertenecientes a Derecho UNA. Al principio dijeron que no iban a incidentar, pero luego empezaron a tirar bombas, a amenazar, a decir que les iban a violar a las compañeras”, detalló Cosetti. En uno de los videos captados se ve cómo una persona da un puñetazo a uno de los estudiantes que forma parte de la toma. Esta persona fue identificada como Matías Mayeregger. “Hay una ausencia del Estado, el Estado no está respondiendo. La Policía hace oídos sordos a lo que ellos hacen. No veo más garantía de parte del Estado en esta situación. Está todo en filmación para confirmar que se trata de esas personas”, manifestó Cosetti. El entrevistado relató además que fueron alrededor de 25 las personas que fueron a amedrentar a los alumnos de la Escuela, que está ubicada sobre Mariscal Estigarribia y Yegros, en el microcentro de Asunción. Cosetti concluyó señalando que varios de los agresores son de un movimiento interno de la Facultad de Derecho denominado “República”, que tiene sus bases en el Partido Colorado. FUENTE ABC