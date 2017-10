El Partido Liberal Radical Auténtico comunicó de manera oficial que no apoyará la propuesta de Horacio Cartes de designar a Sandra Quiñónez como Fiscal General del Estado. Ya son varios los senadores que aseguraron su postura en contra del nombramiento. En conferencia de prensa, el titular del Partido Liberal Radical Auténtico anunció oficialmente esta tarde que su bancada rechazará la candidatura propuesta por el Ejecutivo para Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez. Según el comunicado, esta postura se tomó considerando que "la Constitución Nacional exige el cumplimiento de la idoneidad y la providad para cualquier acto de función pública" y, según el PLRA, la Magistratura no respetó ni tuvo en cuenta la transparencia en la información ni el proceso de selección para la conformación de la terna. “Faltó el respeto a la sociedad y las instituciones que promueven la vigencia de los valores democrácticos. Tampoco se respetó el principio constitucional de la pluralidad”, afirman. En segundo lugar, encomendaron a los senadores a no otorgar el acuerdo constitucional requerido por el artículo 269 de la Constitución Nacional. En ese apartado, se señala que Fiscal General del Estado tiene inamovilidad, dura cinco años en sus funciones y puede ser reelecto. Se determina también que es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Alegre resaltó que el Consejo de la Magistratura está integrado de manera irregular por representantes del Senado y Diputados. "Eso pone en duda la legitimidad de las decisiones que toman. Es una farsa, no hubo ningún concurso. Simplemente se ha designado a las personas que el presidente Cartes ordenó". FUENTE: ABC COLOR