César González, intendente de Capiibary, en San Pedro, contó sobre su marcada preocupación por los daños causados por las últimas tormentas que azotaron la zona. Habló de 1.000 familias afectadas y la destrucción de cultivos. “Lo que más nos preocupa son los cultivos (...) si se afectan los cultivos nos afectan los ingresos el día de mañana. Primero fueron los rubros de consumo familiar maíz, mandioca, sandía”, informó González en entrevista con ABC Cardinal este jueves. El jefe comunal agregó que no le preocupa tanto la parte edilicia, refiriéndose a las casas dañadas, porque según él eso se puede solucionar con asistencia, pero no así los cultivos de las familias. “Son daños que no se pueden calcular (...) tenemos bien anotados la cantidad de perjuicios de cada familia, pero eso es algo que no se puede calcular (en términos económicos)”, expresó. González dijo también que si bien recibieron la asistencia de diferentes entes del Estado, nadie se acercó en relación a qué solución se puede dar al problema de las hectáreas de plantaciones destruidas. Esta es una función que le corresponde al Ministerio de Agricultura. “¿De qué nos sirven unos kits de víveres cuando se perdieron cultivos enteros?”, lamentó. “Lo que vamos a hacer es empezar de nuevo, tener una alternativa de renta. Lo que podemos hacer es cultivar sésamo. Hay muchos rubros que ya no se pueden cultivar en estos meses”, concluyó diciendo el intendente de Capiibary. FUENTE ABC