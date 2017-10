El ganadero Félix Urbieta (67) está secuestrado hace un año y desde su familia claman por una prueba de vida o un contacto de los secuestradores. Liliana Urbieta, hija del secuestrado, conversó con radio ABC Cardinal e indicó que a un año del hecho, poco se conoce sobre el paradero o el estado de su papá. Félix Urbieta había sido llevado por los criminales del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), liderado por Alejandro Ramos, exintegrante del EPP. “No tenemos más nada, ni una comunicación, ni una prueba de vida. No sabemos nada de mi papá, ni de los captores. Estamos angustiados, tristes, de repente desesperados. De todo nos está pasando en estos meses en los que no está mi papá”, afirmó Liliana Urbieta en la entrevista. Sobre las pruebas de vida, recordó que la última que se había hecho se dio en las últimas semanas de enero de este año. Confirmó que hubo un pedido de dinero para liberarlo. “Tratamos de reunir el dinero, pero ellos saben hasta dónde va nuestra capacidad”, expresó. Liliana Urbieta contó que su papá es una persona enferma, que sufre de hipertensión y de diabetes. “Cuando sube su azúcar, sube su presión (...) Estamos sobrellevando, pero no es fácil”, concluyó. FUENTE ABC