La celebración anual del Día Mundial de la Vista que se recuerda cada 12 de octubre brinda la oportunidad de aumentar el grado de sensibilización y compromiso a fin de garantizar a todos el derecho a ver.

Su objetivo es sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión.

Hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables, bien porque son resultado de afecciones prevenibles (20%) bien porque pueden tratarse (60%) hasta el punto de recuperar la visión. La prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión se cuentan entre las intervenciones de salud más eficientes y que dan mejores resultados.

A su vez, el 15 de octubre, se recuerda el Día del Bastón Blanco que es un instrumento que identifica a no videntes y deficientes visuales y les permite desplazarse en forma autónoma. Sus peculiares características de diseño y técnica de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos que se encuentran a ras del suelo.

Nilsa Mendoza, es una mujer de 35 años no vidente, quien se desempeña como psicóloga en el Programa Asuriesgo de Medicina Preventiva en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. La misma nos compartió su experiencia de vida ya que siempre "vio la vida utilizando otros sentidos" como el tacto y la audición, indicó.

Según le contaron, ella, nació prematura con 26 semanas (6 meses y 15 días) y presentó retinopatía al no desarrollarse totalmente la retina y nacer antes de tiempo, por el oxígeno se resecó la retina y nació con ceguera quedando imposibilitada de desarrollar el sentido de la vista.

Comentó que desde los 10 años utiliza el bastón blanco que es prácticamente su compañero de vida que sin él ya no podría vivir porque es su sostén y le resulta como un tacto prolongado en que uno va caminando y encontrando los obstáculos, desniveles, le permite identificar hasta a las personas.

Dijo que, actualmente, desde los 5 años ya le enseñan a los niños con ceguera a utilizar el bastón blanco a modo de hacerlo más práctico y eficaz con el tiempo a través de la orientación y movilidad del mismo.

"Al mover el pie izquierdo se gira hacia el pie derecho y al mover el pie derecho girar hacia la izquierda", mencionó Nilsa.

Señaló que también desde los 10 años explota su don de artista. Estudió teclado y vocalización y desde años deleita con su arte musical en iglesias, cárceles, eventos y encuentros donde la inviten. Destacó que este arte le brinda independencia.

Nilsa forma parte del Instituto de Previsión Social hace 10 años, hoy trabaja en el Programa Asuriesgo dando contención psicológica a los pacientes, además de dar charlas educativas de prevención en los pabellones y a grupos de pacientes.

Resaltó que sus 2 amores son su trabajo como psicóloga, que lo ejerce desde el 2007 luego de graduarse en la Universidad Americana, y el canto, que le permite acercarse a las personas a través de las melodías.

Nilsa está casada y tiene hijos a quienes dijo adorar. Comentó que su hija mayor quiere ser doctora para curarle a su mamá.

"Dice que la ventana del alma son los ojos, pero a mí la ventana del alma está en la voz, de acuerdo a mi experiencia, al escuchar la voz de la persona yo sé si se encuentra triste, alegre, preocupada, ansiosa", sostiene.

"Yo me quisiera sentir igual que los demás porque no soy más ni menos que los demás. A veces la gente te sobre estima o te subestima porque vivimos en una sociedad discriminativa" finalizó. PRENSA IPS