Estudiantes de ocho instituciones educativas de Asunción presentaron ayer sus propuestas para mejorar la seguridad vial que forman parte de un proceso de investigación en los puntos más peligrosos. La ausencia casi total de señalización en entornos de escuelas y colegios habilitados en diferentes puntos de Asunción y la falta de consideración de los automovilistas a la hora de circular por estos sitios quedaron ayer en evidencia durante la presentación de propuestas de alumnos de ocho instituciones educativas durante la clausura de la campaña de seguridad vial. La misma tuvo apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo. La urgente necesidad de instalar, reforzar o mejorar la instalación de carteles, reductores de velocidad, franjas peatonales y otras señales de tránsito o designar a agentes municipales en horas de entrada o salida fueron los principales planteamientos arrimados a miembros del Consejo Municipal de Seguridad Vial (Comusevi). Los estudiantes dieron a conocer sus ponencias, que forman parte de un proceso de investigación y análisis realizados en puntos más riesgosos, con el fin de que conductores y peatones cumplan con las normas de tránsito, previniendo accidentes en adyacencias de estos locales escolares. En sus trabajos, los menores hicieron igualmente hincapié en la introducción del componente de inclusividad para compañeros o personas con discapacidad que son más vulnerables a la deficiente señalización y a la inobservancia de las ordenanzas por parte de los dueños de rodados. Entre las instituciones educativas participantes se cita a la Escuela Juan Manuel Frutos, Colegio Cerro Corá, Escuela República de Uruguay, Centro de Recursos Santa Lucía, Colegio Sor Eusebia Palomino, Colegio Cristo Rey, Escuela Vicente Ignacio Iturbe y el Colegio Hungría. RESPUESTA. El director de Tránsito de la Comuna capitalina, ingeniero Luis María Pereira, sostuvo que la información recibida es muy importante y que entre los principales reclamos se tiene el de contar en zonas escolares con franjas peatonales, señales sobre advertencia de proximidad de escuelas, velocidad máxima y que se controle a quienes manejan distraídamente usando celular y poniendo en peligro la vida de alumnos y transeúntes. "Asumimos el compromiso de implementar lo solicitado en lo que resta del año y el 2018", dijo. Admitió que otro punto por mejorar es la ampliación del cuadro de personal de la PMT, que hoy tiene 247 agentes operativos y 56 administrativos. No hay señales y los conductores no respetan. Las multas deben ser fuertes para que aprendan.

Ricardo Valenzuela, República del Uruguay. No hay señales y los conductores no respetan. Las multas deben ser fuertes para que aprendan.

Ricardo Valenzuela, República del Uruguay. ContinÚa desacuerdo entre vendedores del Mercado 4 y la comuna

Mientras el director de Área Social de la Comuna capitalina, Iván Allende, afirma que hay acuerdo para reubicar a vendedores que están sobre Rodríguez de Francia (foto), María Domínguez, representante de los 159 dueños de puestos, aseguró que ello es falso y que no abandonarán ese lugar.



instalarán casetas policiales en plazas para dar seguridad a usuarios

La Comuna capitalina adquirió casetas policiales a ser instaladas en áreas verdes y camposantos para dar mayor seguridad a la gente. La primera está en la Plaza Uruguaya y las demás en el Parque Carlos Antonio López, Cerro Lambaré, plazas Infante Rivarola e Italia y los cementerios del Este, del Sur y Recoleta. FUENTE: ULTIMA HORA