Desde hace unos 15 días los organismos de seguridad vienen manejando una posible fuga del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, y por ello se fortaleció la seguridad en la zona, tanto en el lugar donde está recluido el hombre como en la cárcel de Tacumbú Se dio a conocer una resolución del comandante de las Fuerzas Militares, almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, que ordena un megaoperativo para reforzar la seguridad de la Agrupación Especializada en el barrio Tacumbú de Asunción y la mencionada cárcel. En el documento se menciona que los comandantes interinos de la Armada y la Fuerza Aérea dispondrán el empleo de personal y medios a fin de realizar patrullas fluviales y aéreas en la zona del barrio Tacumbú hasta nueva disposición. "Esto no es solamente para la Agrupación Especializada; se debe también a una práctica que estamos implementando para fin de año. Hay que acordarse de que cuando se acerca fin de año hay amenaza de fuga masiva en la cárcel de Tacumbú. Generalmente, tenemos estos servicios con el apoyo de las Fuerzas Armadas", expresó el comisario José Javier Sosa, jefe de la Agrupación Especializada, que afirmó que la ciudadanía debe sentirse segura por esta medida que se está tomando. El apoyo militar para evitar una posible fuga también incluye refuerzos por parte de efectivos del RC4 Acá Carayá que están a disposición con personales y medios, a fin de apoyar las acciones de seguridad en el área de responsabilidad de la 1ª División de Infantería. Tres oficiales y seis suboficiales están encomendados para la misión, además de una camioneta Land Rover, un vehículo mecanizado Cascavel, un vehículo de transporte de personal Urutu y un camión de transporte Man, según se detalla en la resolución. práctica. El comisario Sosa confirmó que hace unos días ya se venía practicando con sobrevuelos de helicópteros y avionetas en la zona; también con lanchas que se mueven a la vera del río. Si bien no confirmaron oficialmente, fuentes extraoficiales afirman que la versión de la supuesta fuga del brasileño vino desde la Policía Federal Brasileña, que a través de su departamento de inteligencia alertó a sus pares paraguayos, ya que se acerca el cumplimiento de la pena del peligroso recluso brasileño y por ende su extradición a su país de origen, donde le espera enfrentar un proceso por narcotráfico y otros delitos. Carta. Esta mañana, la abogada Laura Casuso, una de las defensoras legales del brasileño, presentará en una conferencia de prensa una carta escrita por su cliente, Jarvis Chimenes Pavao, donde cuenta detalles de supuestos atropellos del que es víctima en su lugar de reclusión. "Es una aberración y una payasada lo que están haciendo aquí", expresó la abogada, que asegura que su cliente no tiene intenciones de fugarse. Estricto control

Fuentes del entorno de Jarvis Chimenes indicaron que desde hace unos 15 días se endurecieron los controles para las visitas al brasileño. Los que van a verlo tienen que pasar por un control de huellas dactilares y también se les toman fotografías cada vez que tengan que ingresar. Este mismo procedimiento también deben cumplir sus abogados. FUENTE ULTIMA HORA