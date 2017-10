HORQUETA. Funcionarios del Consejo de Salud que trabajan en el hospital distrital de Horqueta decidieron parar sus labores desde hoy en reclamo de sus salarios, que no cobran desde hace cinco meses. Para el efecto, se reúnen en el patio del centro asistencial esperando que las autoridades municipales les paguen sus sueldos e indicaron que la huelga será indefinida, hasta tener una respuesta positiva. Explicaron que no reciben sus salarios debido que el director del hospital, Dr. Juan José Giménez, les comentó que el Ministerio de Hacienda no envía el cheque. En representación de las huelguistas, la Lic. Zaida Chávez dijo que los salarios son pagados a través de la municipalidad, teniendo en cuenta que el presidente del Consejo es el intendente Arturo Urbieta (ANR). Manifestó que la semana pasado intentaron hablar con el intendente y que no pudo recibirlas, debido a que estaba reunido con los directivos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Agregó que esta mañana de nuevo quisieron hablar con el intendente, a quien no ubicaron debido a que viajó a la capital. Por su parte, el intendente Urbieta aclaró que no es él quien paga los salarios y afirmó que las funcionarias no los están recibiendo debido a que el Ministerio de Salud no desembolsa los montos. En ese sentido, señaló que no solamente en Horqueta tiene lugar esta situación, sino en todo el país. FUENTE: ABC COLOR