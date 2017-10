La Senacsa inhabilitará al laboratorio privado que analizó las muestras tomadas a cabras de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por no avisar que los animales dieron positivo en la prueba de brucelusis. “Todo productor tiene la obligación de comunicar, así como los laboratorios. Nosotros vamos a tomar sanciones con relación al laboratorio privado y vamos a inhabilitarlo”, afirmó Idoyaga, tras una reunión con la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción. Sin embargo, evitó la crítica a la decana, Azucena Cabrera de Gómez, limitándose a decir que hubo un mal proceder al no informar del brote, algo que ya sabían el 6 de octubre pasado. Sobre la posibilidad de que se haya vendido leche contaminada, respondió que en ese caso no puede asegurar que hayas sido así. La brucelosis es una enfermedad que si no es tratada a tiempo puede ser mortal, y se manifiesta principalmente con fiebre intensa y dolores articulares, estocales, entre otros. EXPOSICIÓN AL PELIGRO Por su parte miembros del Departamento de Reproducción animal y genética emitieron un comunicado, reprochando al Decanato la tardía alerta del brote de la enfermedad en cabras, que contagiaron a una alumna y un docente y está por confirmarse en otros dos alumnos. En el comunicado incluso acusan a las autoridades de la facultad del “exposición al peligro” y piden al Ministerio de Salud que asista con la toma de muestras a los alumnos que estuvieron expuestos. FUENTE: ABC COLOR